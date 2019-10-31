A1 обновил тарифы линейки «Анлим»

Источник материала: Tut.by

А1 обновил линейку тарифных планов «Анлим» с неограниченным объемом интернет-трафика.





Основное нововведение — в тарифах сняли ограничения по объему потребляемого трафика. «Разница между опциями обновленной линейки теперь заключается лишь в скорости доступа, которая варьируется от 1 до 4 Мбит/с», — отмечают в А1.

Тариф «Анлим XS» стоит 8,90 рублей, «Анлим S» — 12,90 рублей, «Анлим М» — 17,90 рублей. Кроме того, в тарифы включено смарт-телевидение VOKA ТВ.