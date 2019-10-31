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Беларусбанк урезал ставки на потребительские кредиты и на недвижимость
Источник материала: Tut.by
Беларусбанк с 1 ноября снизил ставки на кредиты на недвижимость. Сейчас взять займ на жилье на вторичном рынке и в новостройке можно под 13,1% годовых (ставка рефинансирования + 3,6 процентного пункта). Беларусбанк также снизил процентные ставки по многим потребительским кредитам.
Напомним, Беларусбанк с 9 сентября
Для сравнения: в конце июня кредит на строительство жилья
Беларусбанк с 8 апреля
Беларусбанк с 1 ноября также снизил процентные ставки по потребительским кредитам.
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Сейчас взять займ на жилье на вторичном рынке и в новостройке можно под 13,1% годовых.
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