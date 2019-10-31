ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Беларусбанк урезал ставки на потребительские кредиты и на недвижимость

01.11.2019 13:38 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Беларусбанк с 1 ноября снизил ставки на кредиты на недвижимость. Сейчас взять займ на жилье на вторичном рынке и в новостройке можно под 13,1% годовых (ставка рефинансирования + 3,6 процентного пункта). Беларусбанк также снизил процентные ставки по многим потребительским кредитам. 


Фото: TUT.BY

Напомним, Беларусбанк с 9 сентября изменил ставки по кредитам физлицам на покупку недвижимости с 14,5% до 13,8% годовых.

Для сравнения: в конце июня кредит на строительство жилья выдавали под 15%, а на приобретение жилья — под 15,3%.

Беларусбанк с 8 апреля возобновил выдачу кредитов на приобретение вторичного жилья. Банк приостановил прием новых заявок на эти займы с 8 ноября прошлого года. С 8 апреля банк также изменил коэффициент платежеспособности получателей кредитов на приобретение жилых помещений.

Беларусбанк с 1 ноября также снизил процентные ставки по потребительским кредитам. 

 
 
Ссылка на источник 11
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сейчас взять займ на жилье на вторичном рынке и в новостройке можно под 13,1% годовых.
 
Новости дня
Новости разные
 
«По факту от них остаются только литье корпуса и башни». Российская армия получила новые Т-80БВМ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

31.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
01.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика