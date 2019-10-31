Беларусбанк урезал ставки на потребительские кредиты и на недвижимость

Источник материала: Tut.by

Беларусбанк с 1 ноября снизил ставки на кредиты на недвижимость. Сейчас взять займ на жилье на вторичном рынке и в новостройке можно под 13,1% годовых (ставка рефинансирования + 3,6 процентного пункта). Беларусбанк также снизил процентные ставки по многим потребительским кредитам.



Фото: TUT.BY

Напомним, Беларусбанк с 9 сентября изменил ставки по кредитам физлицам на покупку недвижимости с 14,5% до 13,8% годовых.

Для сравнения: в конце июня кредит на строительство жилья выдавали под 15%, а на приобретение жилья — под 15,3%.

Беларусбанк с 8 апреля возобновил выдачу кредитов на приобретение вторичного жилья. Банк приостановил прием новых заявок на эти займы с 8 ноября прошлого года. С 8 апреля банк также изменил коэффициент платежеспособности получателей кредитов на приобретение жилых помещений.

Беларусбанк с 1 ноября также снизил процентные ставки по потребительским кредитам.