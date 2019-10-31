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Белорусские банки стали выявлять меньше поддельных долларов, но больше евро

01.11.2019 13:43 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Белорусские банки стали выявлять меньше поддельных долларов, но больше евро
Фото из открытых источников

Национальный банк Беларуси представил обзор за первое полугодие 2019 года о поддельных денежных знаках. По статистике за это время банковскими работниками было выявлено 398 поддельных денежных знаков, из которых 396 – банкноты, два – монеты.

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Основное количество подделок традиционно составили доллары США – 40,9%. На долю поддельных российских рублей пришлось 30,4%, евро – 21,9%, белорусских рублей – 4,3%, других валют – 2,5%. При этом количество поддельных долларов США снизилось на 30%, а вот поддельные евро показали прирост на 58,2%.

В целом по сравнению с первым полугодием 2018 года количество выявленных поддельных денежных знаков уменьшилось на 6,6%. Большая часть подделок (47%) выявлена в Минске. Всего поддельные денежные знаки были изъяты из денежного обращения в 41 населенном пункте страны.

 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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Всего за первое полугодие 2019 года в Беларуси было выявлено почти 400 поддельных денежных знаков.
 
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