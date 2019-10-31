Белорусские банки стали выявлять меньше поддельных долларов, но больше евро

Источник материала: Аргументы и факты

Национальный банк Беларуси представил обзор за первое полугодие 2019 года о поддельных денежных знаках. По статистике за это время банковскими работниками было выявлено 398 поддельных денежных знаков, из которых 396 – банкноты, два – монеты.

Основное количество подделок традиционно составили доллары США – 40,9%. На долю поддельных российских рублей пришлось 30,4%, евро – 21,9%, белорусских рублей – 4,3%, других валют – 2,5%. При этом количество поддельных долларов США снизилось на 30%, а вот поддельные евро показали прирост на 58,2%.

В целом по сравнению с первым полугодием 2018 года количество выявленных поддельных денежных знаков уменьшилось на 6,6%. Большая часть подделок (47%) выявлена в Минске. Всего поддельные денежные знаки были изъяты из денежного обращения в 41 населенном пункте страны.