C 1 ноября посольство Израиля в Беларуси возобновило свою работу

С 1 ноября возобновили работу дипломатические представительства Израиля по всему миру, в том числе в Беларуси. «Деятельность возобновлена, сегодня мы вышли на работу в обычном режиме», – подчеркнули в посольстве Израиля в Беларуси, передает БЕЛТА .

Напомним, 30 и 31 октября из-за трудового конфликта были закрыты более сотни израильских дипломатических представительств по всему миру, в том числе в Беларуси.

Израильский суд по трудовым конфликтам 31 октября издал временный запрет на продолжение забастовки в посольствах и консульствах. Документ будет действовать 25 дней, на протяжении которых Министерство иностранных дел и Министерство финансов Израиля должны урегулировать возникшие разногласия.