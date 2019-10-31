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C 1 ноября посольство Израиля в Беларуси возобновило свою работу
01.11.2019 13:14 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
С 1 ноября возобновили работу дипломатические представительства Израиля по всему миру, в том числе в Беларуси. «Деятельность возобновлена, сегодня мы вышли на работу в обычном режиме», – подчеркнули в посольстве Израиля в Беларуси, передает
Напомним, 30 и 31 октября из-за трудового конфликта были закрыты более сотни израильских дипломатических представительств по всему миру, в том числе в Беларуси.
Израильский суд по трудовым конфликтам 31 октября издал временный запрет на продолжение забастовки в посольствах и консульствах. Документ будет действовать 25 дней, на протяжении которых Министерство иностранных дел и Министерство финансов Израиля должны урегулировать возникшие разногласия.
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Ранее израильские дипмиссии временно прекращали свою деятельность по всему миру из-за трудового конфликта.
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