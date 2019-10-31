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C 1 ноября посольство Израиля в Беларуси возобновило свою работу

01.11.2019 13:14 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

C 1 ноября посольство Израиля в Беларуси возобновило свою работу
Фото из открытых источников

С 1 ноября возобновили работу дипломатические представительства Израиля по всему миру, в том числе в Беларуси. «Деятельность возобновлена, сегодня мы вышли на работу в обычном режиме», – подчеркнули в посольстве Израиля в Беларуси, передает БЕЛТА.

C 1 ноября посольство Израиля в Беларуси возобновило свою работу Почему растет число отказов гражданам Беларуси во въезде в Израиль

Напомним, 30 и 31 октября из-за трудового конфликта были закрыты более сотни израильских дипломатических представительств по всему миру, в том числе в Беларуси.

Израильский суд по трудовым конфликтам 31 октября издал временный запрет на продолжение забастовки в посольствах и консульствах. Документ будет действовать 25 дней, на протяжении которых Министерство иностранных дел и Министерство финансов Израиля должны урегулировать возникшие разногласия.

 
 
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Ранее израильские дипмиссии временно прекращали свою деятельность по всему миру из-за трудового конфликта.
 
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