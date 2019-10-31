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Превысил скорость в 2,5 раза: Прокуратура направила в суд дело о «пьяном» ДТП под Дрогичином

01.11.2019 13:56 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Прокуратура Брестской области изучила и направила в суд Дрогичинского района уголовное дело о ДТП, в котором тяжелые травмы получил пассажир автомобиля.


Фото: ГАИ

Напомним, авария произошла 27 июня, около 17.50, в деревне Сварынь Дрогичинского района. Водитель Ford Fiesta ехал по улице Ленина, не справился с управлением и врезался в столб. В результате ДТП 53-летний пассажир получил тяжкие телесные повреждения. После происшествия виновник аварии скрылся, заведомо оставив потерпевшего в опасном для жизни состоянии.

Следствие установило, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения — 2,62 промилле, а скорость автомобиля составляла около 100 км/ч при максимально разрешенной не более 40 км/ч.

Прокуратура Брестской области изучила и направила в суд Дрогичинского района уголовное дело по обвинению 49-летнего водителя в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности причинение тяжких телесных повреждений его пассажиру, и оставлении последнего в опасности. Прокуроры пришли к выводу об обоснованности обвинения и объективном исследовании доказательств по делу и согласились с квалификацией действий обвиняемого по ч. 4 ст. 317 и ч. 3 ст. 159 УК Беларуси.

Примененную ранее к обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу прокурор оставил без изменения.

 
 
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Примененную ранее к обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу прокурор оставил без изменения.
 
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