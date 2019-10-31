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«Люблю животных больше, чем многих людей». Кто из звезд стал веганом

01.11.2019 13:56 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

1 ноября отмечается Международный день вегана — тех, кто питается и пользуется только растительными продуктами, без компонентов животного происхождения. GO.TUT.BY рассказывает о зарубежных звездах, которые уже давно придерживаются такого образа жизни.


Джессика Честейн — веган почти десять лет. «Я не хочу ничего мучить. Для меня это о том, чтобы прожить жизнь без жестокости», — говорила актриса.


Фото: Reuters

Ариана Гранде — веган с 2013 года. «Без шуток, но я люблю животных больше, чем некоторых людей, — говорила актриса и певица в интерью Mirror. — А еще верю, что растительная диета может влиять на продолжительность жизни и делать нас счастливее».


Фото: Reuters

Хоакин Феникс — веган с трехлетнего возраста. Звезда фильма «Джокер» участвовал и в документальной картине «Земляне», рассказывая о проблеме эксплуатации животных людьми.


Певица и актриса Майли Сайрус — веган с 2014 года. Даже ее недавняя свадьба обошлась без продуктов животного происхождения.


Фото: Reuters

Актер Вуди Харрельсон — веган с 10 лет. Для него это путь к гармонии с миром, а также хорошему самочувствию.


Фото: Reuters

Моби — веган больше тридцати лет. «Я стал вегетарианцем по одной простой причине: я люблю животных и не хочу быть вовлеченным в их страдания. Но потом я подумал: коровы и курицы на фермах живут довольно несчастной жизнью, так что почему я ем молоко и яйца? И я отказался от всех продуктов животного происхождения».


Фото: Reuters

Певица Сиа — веган с 2014 года. Она участвовала в акциях PETA и съемках документального фильма «Доминион» о критике современного животноводства.


Фото: Reuters

Бенедикт Камбербэтч рассказывал, что именно растительная диета помогла ему придти в форму к съемке «Мстителей». А еще PETA присвоила актеру титул «самый красивый веган 2018 года».

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Теги: Минск
 
 
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1 ноября отмечается Международный день вегана.
 
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