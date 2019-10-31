|
«Люблю животных больше, чем многих людей». Кто из звезд стал веганом
Источник материала: Tut.by
1 ноября отмечается Международный день вегана — тех, кто питается и пользуется только растительными продуктами, без компонентов животного происхождения. GO.TUT.BY рассказывает о зарубежных звездах, которые уже давно придерживаются такого образа жизни.
Джессика Честейн — веган почти десять лет. «Я не хочу ничего мучить. Для меня это о том, чтобы прожить жизнь без жестокости», —
Ариана Гранде — веган с 2013 года. «Без шуток, но я люблю животных больше, чем некоторых людей, — говорила актриса и певица в
Хоакин Феникс — веган с трехлетнего возраста. Звезда фильма «Джокер» участвовал и в документальной картине «Земляне», рассказывая о проблеме эксплуатации животных людьми.
Певица и актриса Майли Сайрус — веган с 2014 года. Даже ее
Актер Вуди Харрельсон — веган с 10 лет. Для него это путь к гармонии с миром, а также хорошему самочувствию.
Моби — веган больше тридцати лет. «Я стал вегетарианцем по одной простой причине: я люблю животных и не хочу быть вовлеченным в их страдания. Но потом я подумал: коровы и курицы на фермах живут довольно несчастной жизнью, так что почему я ем молоко и яйца? И я отказался от всех продуктов животного происхождения».
Певица Сиа — веган с 2014 года. Она участвовала в акциях PETA и съемках документального фильма «Доминион» о критике современного животноводства.
Бенедикт Камбербэтч рассказывал, что именно растительная диета помогла ему придти в форму к съемке «Мстителей». А еще PETA присвоила актеру
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
1 ноября отмечается Международный день вегана.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)