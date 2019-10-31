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В Минск приедет Тимати и бесплатно раздаст тысячи бургеров. Узнали, где и когда

01.11.2019 13:56 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сегодня в торговом центре Dana Mall в тестовом режиме открылся второй в Минске Black Star Burger. Первое заведение известной российской сети, напомним, запустилось в столице в июне этого года. Еще представители бренда сегодня рассказали, когда в Минск приедет лично Тимати и угостит минчан бесплатными бургерами.


Вторая бургерная Тимати открылась на месте итальянского ресторана Don Sergio, который проработал на первом этаже Dana Mall меньше года. Запуск в Минске второй точки московских бургеров — событие закономерное. Иметь в Минске только одну такую бургерную крайне нерентабельно, скажет любой бизнесмен. В планах у Black Star — и дальнейшее расширение в Минске.



Ассортимент второго заведения схож с первым, хотя если присмотреться, в меню можно найти новинки. Вот некоторые цены.

Гамбургер джуниор — 2,49 рубля; чизбургер джуниор — 2,59 рубля.

Чизбургер большой — 7,49 рубля; «Минск Слоу» — 9,99 рубля.

«Гавайский» — 9,99 рубля; итальянский — 10,99 рубля; бургер vip — 19,49 рубля.

Картофель фри (стандарт / большой) — 2 / 2,49 рубля.

Картофель по-деревенски (стандарт / большой) — 2,50 / 2,99 рубля.



У каждой кассы работают видеокамеры, которые записывают вас в то время, как вы делаете заказ

Сегодня представители белорусской компании, которая занимается развитием бренда Black Star Burger в нашей стране, также рассказали, когда в Минск наконец приедет Тимати и откроет первую бургерную (спойлер: заодно и вторую). Ведь все это время бургерная на Немиге работала в так называемом тестовом режиме, право открыть ее официально и торжественно, а заодно и раздать бесплатные бургеры, есть только у популярного рэпера из Black Star.


Тимати приедет в Минске 7 ноября — дата уже согласована с артистом. Он заедет как в заведение на Немиге, так и в Dana Mall. Но раздавать бургеры будет только в одном месте — на площади «Маяка Минска» (возле фонтана). Сбор гостей назначен на 16.00, само мероприятие начнется чуть позже. Запланирована шоу-программа, ведущим будет Артем Рыбакин.


Чем заняться в Минске ночью? Здесь собраны вечеринки на любой вкус

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Теги: Минск
 
 
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Сегодня в торговом центре Dana Mall в тестовом режиме открылся второй в Минске Black Star Burger. Первое заведение известной российской сети, напомним, запустилось в столице в...
 
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