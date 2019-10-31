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Белорусских водителей предупредили об очередях на границе с Польшей

01.11.2019 14:07 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Белорусских водителей предупредили об очередях на границе с Польшей
Фото из открытых источников

1, 10 и 11 ноября в Польше введен ряд временных ограничений на движение большегрузного транспорта общей массой свыше 12 тонн по дорогам общего пользования, сообщает Госпогранкомитет Беларуси. Это связано с мероприятиями, проводимыми к Дню поминовения усопших и к Дню независимости Польши.

Белорусских водителей предупредили об очередях на границе с Польшей В каких пунктах пропуска функционирует система электронной очереди?

Запрет не распространяется на транспортные средства, перевозящие опасные грузы, скоропортящиеся продукты, живых животных, автобусы международного следования и автопоезда, находящиеся на момент введения ограничений в терминалах пунктов пропуска и оформленные на въезд и выезд.

Полный запрет на движение большегрузных автопоездов будет действовать (белорусское время):

  • 1 ноября – в период с 10.00 до 00.00;
  • 10 ноября – в период с 20.00 до 00.00;
  • 11 ноября – в период с 10.00 до 00.00.

В связи с этим возможно формирование очередей грузового транспорта на белорусско-польской границе. Госпогранкомитет рекомендует грузоперевозчикам учитывать данную информацию при планировании маршрутов движения.

 
 
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Временные затруднения при пересечении белорусско-польской границы распространяются на водителей некоторых грузовиков.
 
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