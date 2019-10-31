Белорусских водителей предупредили об очередях на границе с Польшей

Источник материала: Аргументы и факты

1, 10 и 11 ноября в Польше введен ряд временных ограничений на движение большегрузного транспорта общей массой свыше 12 тонн по дорогам общего пользования, сообщает Госпогранкомитет Беларуси. Это связано с мероприятиями, проводимыми к Дню поминовения усопших и к Дню независимости Польши.

Запрет не распространяется на транспортные средства, перевозящие опасные грузы, скоропортящиеся продукты, живых животных, автобусы международного следования и автопоезда, находящиеся на момент введения ограничений в терминалах пунктов пропуска и оформленные на въезд и выезд.

Полный запрет на движение большегрузных автопоездов будет действовать (белорусское время):

1 ноября – в период с 10.00 до 00.00;

10 ноября – в период с 20.00 до 00.00;

11 ноября – в период с 10.00 до 00.00.

В связи с этим возможно формирование очередей грузового транспорта на белорусско-польской границе. Госпогранкомитет рекомендует грузоперевозчикам учитывать данную информацию при планировании маршрутов движения.