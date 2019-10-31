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«Понимаем, что напряженность есть». В Минтруда - о плюсах и минусах сокращения декретного отпуска
Источник материала: Tut.by
Эксперты BEROC
— Я полагаю, что в настоящий момент вести речь о сокращении отпуска пока абсолютно преждевременно, — сказал Валерий Ковальков. — Во-первых, надо подумать об инфраструктуре. Во-вторых, к этой мысли должно привыкнуть общество. Оно должно увидеть, что государство готово этих детей обеспечить дошкольными учрежденияими. И только после этого нас ждет изменение менталитета. Когда-то была такая
Говоря об исследовании экспертов BEROC, Валерий Ковальков отметил, что рост ВВП на 2,7% в результате сокращения декретного отпуска — это «спорный вопрос».
— Вполне возможно, эксперты предположили рост численности занятых в экономике. Если женщины будут проводить в отпуске по уходу за ребенком не три года, а два, и раньше выйдут на работу, то вырастет численность занятых в экономике, а это даст дополнительный продукт. Но вместе с тем мы видим, что если женщина уходит в декретный отпуск, на ее место берется новый работник. Как правило, наниматель это рабочее место не держит пустым. Нельзя сказать, что выход женщины на работу даст дополнительные рабочие места и дополнительные рабочие руки, — отметил Валерий Ковальков. — И мы не должны забывать об инфраструктуре. Это, наверное, один из краеугольных камней. До трех лет сейчас у нас порядка 300 тысяч детей, ежегодно рождается 95−100 тысяч детей. Сказать, что инфраструктура сегодня готова взять этих детей и обеспечить их дошкольными учреждениями, пока нельзя, мы понимаем, что напряженность есть. Поэтому сегодня это не так просто, как кажется на первый взгляд.
Вопрос дошкольной инфраструктуры находится в ведении Министерства образования, а не Министерства труда, отметил Валерий Ковальков. А частично компенсировать родителям услуги нянь или частных детских садов, как
— Государство должно компенсировать, а для этого нужны ресурсы. Сегодня у нас услуги нянь предоставляются бесплатно, если в семье воспитывается двойня, — сказал Валерий Ковальков. — Частные детские сады как альтернатива государственным потихоньку развиваются. Но если в государственных садах родители оплачивают только питание, а все остальное дотируется государством, то в частном детском саду совершенно другая стоимость. Развитие частных детских садов сегодня затруднено именно с точки зрения ресурсов — насколько родители готовы отдавать детей в частный детский сад.
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В Минтруда пока не рассматривает вопрос сокращения декрета.
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