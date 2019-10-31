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«Понимаем, что напряженность есть». В Минтруда - о плюсах и минусах сокращения декретного отпуска

01.11.2019 14:07 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Эксперты BEROC подсчитали, что сокращение отпуска по уходу за ребенком с трех лет до двух обеспечило бы прирост ВВП на 2,7%. Однако в Минтруда и соцзащиты пока не рассматривает вопрос сокращения декрета. Об этом FINANCE.TUT.BY сообщил замминистра труда Валерий Ковальков на Кастрычнiцкiм эканамiчным форуме.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— Я полагаю, что в настоящий момент вести речь о сокращении отпуска пока абсолютно преждевременно, — сказал Валерий Ковальков. — Во-первых, надо подумать об инфраструктуре. Во-вторых, к этой мысли должно привыкнуть общество. Оно должно увидеть, что государство готово этих детей обеспечить дошкольными учрежденияими. И только после этого нас ждет изменение менталитета. Когда-то была такая новость на TUT.BY, что рассматривается сокращение декрета. Мы отслеживали реакцию на эту статью. Она была неоднозначная, но негативных откликов было больше.

Говоря об исследовании экспертов BEROC, Валерий Ковальков отметил, что рост ВВП на 2,7% в результате сокращения декретного отпуска — это «спорный вопрос».

— Вполне возможно, эксперты предположили рост численности занятых в экономике. Если женщины будут проводить в отпуске по уходу за ребенком не три года, а два, и раньше выйдут на работу, то вырастет численность занятых в экономике, а это даст дополнительный продукт. Но вместе с тем мы видим, что если женщина уходит в декретный отпуск, на ее место берется новый работник. Как правило, наниматель это рабочее место не держит пустым. Нельзя сказать, что выход женщины на работу даст дополнительные рабочие места и дополнительные рабочие руки, — отметил Валерий Ковальков. — И мы не должны забывать об инфраструктуре. Это, наверное, один из краеугольных камней. До трех лет сейчас у нас порядка 300 тысяч детей, ежегодно рождается 95−100 тысяч детей. Сказать, что инфраструктура сегодня готова взять этих детей и обеспечить их дошкольными учреждениями, пока нельзя, мы понимаем, что напряженность есть. Поэтому сегодня это не так просто, как кажется на первый взгляд.

Вопрос дошкольной инфраструктуры находится в ведении Министерства образования, а не Министерства труда, отметил Валерий Ковальков. А частично компенсировать родителям услуги нянь или частных детских садов, как делают, например, в Украине, государство пока не готово.

— Государство должно компенсировать, а для этого нужны ресурсы. Сегодня у нас услуги нянь предоставляются бесплатно, если в семье воспитывается двойня, — сказал Валерий Ковальков. — Частные детские сады как альтернатива государственным потихоньку развиваются. Но если в государственных садах родители оплачивают только питание, а все остальное дотируется государством, то в частном детском саду совершенно другая стоимость. Развитие частных детских садов сегодня затруднено именно с точки зрения ресурсов — насколько родители готовы отдавать детей в частный детский сад.

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Теги: Новости
 
 
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Герой працы
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