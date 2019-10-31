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Лукашенко находится с визитом в ОАЭ
01.11.2019 14:00 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: president.gov.by
Начался визит президента Беларуси в Объединенные Арабские Эмираты.
Напомним, в сентябре в Минске с визитом впервые побывал наследный принц Абу-Даби, заместитель Верховного главнокомандующего Вооруженных сил ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид аль-Нахайян.
Как сообщили в пресс-службе Администрации президента, в число представляющих взаимный интерес направлений входит развитие торговых отношений и расширение инвестиционного сотрудничестве. Белорусская сторона рассчитывает, что ОАЭ может послужить точкой входа белорусских товаров и услуг на рынки других стран региона.
Беларусь также организует национальный павильон на Всемирной выставке "ЭКСПО-2020", которая откроется в Дубае через год.
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Начался визит президента Беларуси в Объединенные Арабские Эмираты.
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