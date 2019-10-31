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Лукашенко находится с визитом в ОАЭ

01.11.2019 14:00 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Лукашенко находится с визитом в ОАЭ

фото: president.gov.by

Начался визит президента Беларуси в Объединенные Арабские Эмираты.

Напомним, в сентябре в Минске с визитом впервые побывал наследный принц Абу-Даби, заместитель Верховного главнокомандующего Вооруженных сил ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид аль-Нахайян.

Как сообщили в пресс-службе Администрации президента, в число представляющих взаимный интерес направлений входит развитие торговых отношений и расширение инвестиционного сотрудничестве. Белорусская сторона рассчитывает, что ОАЭ может послужить точкой входа белорусских товаров и услуг на рынки других стран региона.

Беларусь также организует национальный павильон на Всемирной выставке "ЭКСПО-2020", которая откроется в Дубае через год.

 
Теги: Минск
 
 
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Начался визит президента Беларуси в Объединенные Арабские Эмираты.
 
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