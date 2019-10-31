Лукашенко находится с визитом в ОАЭ

Источник материала: Ежедневник



фото: president.gov.by

Начался визит президента Беларуси в Объединенные Арабские Эмираты.

Напомним, в сентябре в Минске с визитом впервые побывал наследный принц Абу-Даби, заместитель Верховного главнокомандующего Вооруженных сил ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид аль-Нахайян.

Как сообщили в пресс-службе Администрации президента, в число представляющих взаимный интерес направлений входит развитие торговых отношений и расширение инвестиционного сотрудничестве. Белорусская сторона рассчитывает, что ОАЭ может послужить точкой входа белорусских товаров и услуг на рынки других стран региона.

Беларусь также организует национальный павильон на Всемирной выставке "ЭКСПО-2020", которая откроется в Дубае через год.