Всего лишь треть здоровы. Белстат рассказал о белорусах в преддверии Всемирного дня мужчин

Источник материала: Ежедневник



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Ежегодно в первую субботу ноября отмечается Всемирный день мужчин. К этой дате Белстат подготовил некоторые статистические данные о представителях сильного пола в Беларуси.

На начало этого года доля мужчин в населении Беларуси составляла 46,6%. На 1000 женщин в стране приходится 873 мужчины. Три четверти мужчин проживает в городах и поселках городского типа. Каждый пятый живет в Минске. На селе живут 22,4% мужчин.

При этом доля мужчин в общей численности работающий – 44,8%. Наибольшую долю среди работающих мужчины занимают в строительстве, транспортной сфере, лесном, сельском и рыбном хозяйстве.

Средний возраст белоруса составляет 37,7 лет: городского жителя – 36,6 лет, сельского – 41,3 года.

Средний возраст белорусского жениха (впервые вступающего в брак) – 28,1 года. Второй раз мужчины женятся в 41,3 года.

Судя по данным Белстата, считают свое здоровье хорошим всего 33,6% белорусских мужчин.