Не только пляжи. Что делать в Греции осенью и зимой?

Источник материала: Аргументы и факты

Одно из популярных туристических направлений – греческое. Что делать в Греции осенью и зимой? Не будет ли скучно на греческом побережье в несезон? Об этом – в материале «АиФ».

ТЕПЛЫЙ НОЯБРЬ

Погода в начале осени в Греции мало отличается от летней. Днем еще по-прежнему жарко, дожди – редкость, а прогретое море позволяет купаться без каких-либо ограничений. Средняя температура воздуха в сентябре может доходить до 30 градусов тепла, в октябре – до +25°C, в ноябре – до +20°C. При этом в ноябре вода в море может оказаться даже теплее, чем воздух. Так что купальный сезон в Греции длится достаточно долго.

Поскольку Греция – это страна, вытянутая с севера на юг, то начиная с первой декады октября разница в температурах между севером и югом начинает чувствоваться все сильнее. И если в северных регионах Греции дыхание осени уже ощущается, то на юге об этом говорят разве что несколько более прохладные вечера и укоротившийся световой день.

В последние годы ноябрь в Греции выдавался на редкость теплым, что позволяло даже афинянам купаться вплоть до начала декабря. Но, если вашей целью является исключительно пляжный отдых, то лучше не полагаться на «авось» и постараться закруглиться до середины октября.

ЗА ШУБОЙ И КОСМЕТИКОЙ

Уже с первых чисел сентября количество туристов в Греции заметно уменьшается. Вместе с отбывающими из Греции туристами падают и цены в греческих отелях. Таверны и кафе продолжают работать, однако количество предложений значительно скромнее летнего ассортимента.

Что делать зимой в Греции? То же самое, что и летом, кроме купания в море. Хотя в каждом регионе страны есть термальные курорты с горячими источниками и бассейнами, в которых можно купаться и зимой.

Температура воздуха в зимний период колеблется в районе 8-15 градусов тепла, в зависимости от региона, там практически не бывает морозов. В такую погоду гораздо комфортнее изучать мировое историческое наследие, нежели под постоянно палящим солнцем. Каждый город и остров в Греции – это находка для любителей древности. Экскурсионная программа такая же насыщенная, как и летом, только зимой это делать выгоднее и проще, так как цены существенно ниже и нет большого наплыва туристов. Зимой в Греции не понравится только в том случае, если интересует исключительно пляжный отдых.

Многие приезжают в эту страну зимой ради шопинга, особенно для того, чтобы купить качественную шубу. В этот период начинаются распродажи и значительные скидки. Если отпуск выпадает на начало года, то в Греции можно отметить Рождество. Греки готовятся к этому празднику особенным образом и устраивают настоящие пиршества с вкусной едой и местным вином. Зима – хорошее время для того, чтобы пройти комплекс СПА-процедур с использованием целебных косметических средств, которыми славится страна.

ГОРНЫЕ ЛЫЖИ И РАФТИНГ

Кроме того, зимой начинают работать и все горнолыжные курорты страны – например, в Калавритах, в Сели или на Парнасе. Зимой можно совершать и пешие прогулки по горам, как самостоятельно, так и в составе экскурсионной группы.

Зимой становится возможным еще один увлекательный вид отдыха – рафтинг, спуск на лодках и каноэ по горным рекам. Рафтинг доступен практически на всей континентальной части страны, но, как ни парадоксально, только в осенне-зимний сезон, так как в это время горные реки наполняются водой.