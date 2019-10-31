Что значит быть настоящим пиарщиком?

Источник материала: Аргументы и факты

Сейчас «пиарщиками» себя гордо называют почти все, кто имеет хоть какое-то отношение к коммуникациям, рекламе, маркетингу, промо-мероприятиям… Все перепуталось. Есть ли ключевые отличия и принципы, отличающие настоящих PR-профессионалов от «пиарщиков»?

На вопросы читателей ответил Председатель совета Института общественных связей (IPR Belarus), преподаватель спецкурса для сотрудников пресс-служб и специалистов по связям с общественностью, автор книги «Технология популярности, или Паблик Рилейшнз», кандидат филологических наук Игорь СОКОЛОВ.

Технология Паблик Рилейшнз (PR) – это современная и наиболее эффективная двухстороняя коммуникация, которая базируется на полной правде, информированности и прозрачности взаимоотношений. Она пришла на смену относительно мало эффективным и социально-безответственным рекламе, пропаганде и многим другим способам манипулирования общественным мнением. Настоящие PR- специалисты, которые придерживаются классического научного подхода в профессии, безусловно имеют особый дух, особые принципы и стандарты работы.





Игорь Соколов Фото: АиФ

Если коротко, то они все время ищут баланс интересов в отношениях; они все время учатся; они все время ловят себя на мыслях:

- Многие работодатели и собственники бизнеса всё ещё думают, что PR-щик должен быть «полицией мыслей» для компании, для бренда. И непременно с мигалкой. Это дорога в никуда.

-Если мы не управляем своей репутацией, то она все равно есть. Просто ей управляет кто-то другой.

- Брендам часто не нужен сомневающийся потребитель, им нужен потребитель одинаковый, а для хорошего PR-щика такой клиент - это лыжня в бесперспективность.

- Заказчики не редко требуют от PR-щика, чтобы целые группы людей быстро начинали мыслить одинаково. Но тогда внутри каждого не будет личности, а это значит, что у большинства скоро не будет и наличности.

- Хороший PR-щик «не пиарит», а предоставляет общественности максимальную возможность больше думать и меньше соглашаться.

- Правду часто все ещё пытаются спускать сверху, но это плохо работает. Хороший PR-щик понимает, что настоящая правда распространяется рядовыми членами общества горизонтально. А лидеры мнений хорошо делают это только от души, а не за деньги.

- Многие традиционные источники, как и традиционные информационные кампании, реклама, пропаганда дискредитировали себя. Хороший PR-щик понимает, что обратную связь и реальный диалог с общественность невозможно имитировать иллюзией, предлагая людям выбор при полном его отсутствии.

- Если классный PR-щик, работая на клиента, вдруг оказывается перед выбором: дезинформировать общественность или загрузить ей полуправду, то он всегда выбирает нового клиента.

- В кризисных коммуникациях классный PR-щик никогда не будет срывать с оппонентов их маски, т.к. часто это оказывается не маска а намордник.

- Классный PR-щик в период кризиса не будет обвинять оппонентов во лжи, в ней они чувствуют себя комфортнее. PR-щик просто будет продолжать спокойно делать свою работу, ориентированную на свою аудиторию.

- Удерживая себя и своего клиента от заноса в рекламную колею, классный PR-щик всегда помнит, что хорошая реклама — это в лучшем случае стратегия формирования желания, а настоящий PR -это стратегия формирования доверия.

- Классный PR-щик хорошо понимает, что в эффективных коммуникациях нужно самому испытывать то, что бы он хотел, чтобы испытывала его аудитория.

- Классный PR-щик хорошо знает цену настоящего диалога, так как уверен, что сопричастность — это самая коротка дистанция к другому человеку.

- Классный PR-щик всю дорогу учится. Язык коммуникаций всё время меняется. Дети, которые родились в безбашенные 90-е, сейчас это уже родители.

- Классный PR-щик хорошо понимает, что в эффективных коммуникациях нужно самому испытывать то, что бы он хотел, чтобы испытывала его аудитория.