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Справка о справке. По каким телефонам можно узнать нужную информацию?

01.11.2019 14:11 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Справка о справке. По каким телефонам можно узнать нужную информацию?
АиФ

Сегодня в справочные телефонные службы люди обращаются реже, чем еще десяток лет назад. В период активного развития Интернета необходимость в этом отпадает. Однако для многих пожилых людей, а также для тех, кто хочет услышать достоверную информацию из первых уст, справочные службы остаются актуальными.

СВЯЗЬ

Одна из самых популярных и универсальных справочных служб в Беларуси – «Инфолиния-185». Она работает круглосуточно и за небольшую плату ответит практически на любой вопрос. Справка предоставляет названия, телефоны, почтовые индексы и адреса, интернет-ресурсы, адреса электронной почты, время работы организаций, размещенных в любой точке страны, финансовую информацию и другие сведения. Попадаются и совсем уж экзотические запросы: «Как долго живут большие попугаи и где такого купить?», «Доставка по Беларуси синей краски для волос» и другие. Но без внимания не остается ни один вопрос.

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Справочная служба 109 подойдет тем, кому нужно узнать различные номера телефонов квартир и организаций. Причем сделать это можно и с неполными данными. С большой долей вероятности номер найдут. По телефону 190 можно узнать информацию по следующим направлениям: адреса, график и режим работы госорганов и служб, время работы организаций, крупных магазинов и универмагов, нотариальных контор и юридических служб, принадлежность адреса к поликлинике, курс валют, виды деятельности ООО, ЗАО, ИП, компаний, предприятий и т.д. Стоит иметь в виду, что звонки платные и тарифицируются поминутно. Работают круглосуточно.

Телефонный центр обслуживания клиентов РУП «Белтелеком» – 123. Здесь можно получить ответы на интересующие вопросы по услугам компании. Контакт-центр «Белпочты» – 154. Короткие телефонные номера контактных центров есть и у каждого мобильного оператора: у МТС – 0890, А1 – 150, life:) – 909.

ТРАНСПОРТ

Популярностью пользуются и справочные транспортных компаний. К примеру, контакт-центр Белорусской железной дороги – 105. Здесь подскажут расписание движения поездов по территории страны, перечень и стоимость различных услуг БЖД, помогут подобрать оптимальный маршрут, проконсультируют о различных скидках, условиях провоза багажа и т. д.

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Платная справочная служба работает в Национальном аэропорту – телефон 211 для всех мобильных операторов. Круглосуточная информационно-справочная служба «Белавиа» – 106. Правда, этот телефон работает только по Беларуси. Находясь за пределами страны, нужно набирать более длинный номер – (017) 220-25-55.

Узнать информацию обо всех пригородных и междугородных автобусных маршрутах Беларуси можно по единому номеру 114. В частности, можно уточнить время прибытия (отбытия) того или иного рейса, продолжительность и причину его задержки, наличие свободных мест на необходимый рейс и т.д.

КАКИЕ ЕЩЕ?

Справочные службы по коротким номерам работают практически во всех крупных банках страны. К примеру, телефон справки «Беларусбанка» – 147, «Белинвестбанка» – 146, «Белагропромбанка» – 136, «Белгазпромбанка» – 120, «Альфа-Банка» – 198, «БПС-Сбербанка» – 148 и т. д.

Сообщить о проблемах городского хозяйства, которые требуют внимания, получить информацию о планируемых отключениях коммунальных услуг, узнать о причинах приостановки их оказания или оставить заявку об устранении проблем, связанных с отсутствием или плохим качеством жилищно-коммунальных услуг, можно по единому короткому номеру 115.

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Практически во всех населенных пунктах страны работает единый номер справочных аптек – 169. По короткому номеру 167 в Минске можно узнать информацию о телефонах, режиме работы организаций сферы бытовых услуг. Телефонная справочная система налоговых органов по разъяснению налогового законодательства – 189.

Пожалуй, самые важные номера, которые нужно заучить с детства, – 101 (пожарная аварийно-спасательная служба), 102 (милиция), 103 (скорая медицинская помощь) и 104 (аварийная служба газовой сети). Звонки на все эти номера бесплатные.

Стоит учитывать, что, когда вы слышите фразы механического голоса в трубке наподобие «ваш звонок очень важен для нас», «оставайтесь на линии, вам ответит первый освободившийся оператор», почти всегда это время включается в общую стоимость разговора.

КСТАТИ

Плата за услуги справочных служб включается в общий телефонный счет, в котором обычно выделяется отдельной строкой – «справочные службы».

Справка о справке. По каким телефонам можно узнать нужную информацию?
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Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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«АиФ» выделил основные номера телефонов справочных служб, а также информацию, которую можно там узнать.
 
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