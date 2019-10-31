В Беларуси установлен новый размер прожиточного минимума

Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)





С 1 августа 2019 года бюджет прожиточного минимума в Беларуси составлял Br230,91. С начала ноября он вырос до Br231,83 и будет действовать по 31 января 2020 года. Для различных групп населения сумма будет разная. Для трудоспособного населения бюджет прожиточного минимума составит Br257,86, пенсионеров — Br177,79, студентов — Br224,8, детей в возрасте до 3 лет — Br149,63, детей от 3 до 6 лет — Br205,16, детей от 6 до 18 лет — Br251,19.

Увеличение бюджета прожиточного минимума связано в первую очередь с ростом цен на продовольственные товары. Он устанавливается для каждой группы населения разный, в соответствии с нормами потребления продуктов питания и затрат на продовольственные товары.

Вместе с бюджетом прожиточного минимума увеличатся и минимальные трудовые и социальные пенсии, надбавки и повышения отдельным категориям пенсионеров. Вырастут доплаты для лиц в возрасте 75 лет и старше, получающих пенсии в органах по труду, занятости и социальной защите. Больше станут пособия по уходу за инвалидом первой группы либо за человеком, достигшим 80-летнего возраста, вырастут госпособия на детей.

Бюджет прожиточного минимума как социальный норматив предназначается для анализа и прогнозирования уровня жизни населения, оказания государственной социальной помощи малообеспеченным гражданам (семьям), обоснования минимальных государственных социально-трудовых гарантий.