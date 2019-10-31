ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Дубровенские школьники на каникулах проведут время с пользой

01.11.2019 — Разное | Днепровская правда (Дуюровно)  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)

Дубровенские школьники на каникулах проведут время с пользой

Осенние школьные каникулы в этом году проходят с 1 по 9 ноября. Ребята с нетерпением ждали этого хоть и небольшого, но все же перерыва в уроках. А вот перед многими родителями встал вопрос, куда устроить ребенка, пока взрослые на работе. Один из способов решения этой проблемы — записать в лагерь дневного пребывания на базе школы, в которой он учится.
В Дубровенском районе оздоровительные лагеря с дневным пребыванием действуют в четырех учреждениях образования, чтобы ребята могли с пользой и под присмотром проводить свободное время. Каждый день 120 учащихся городских школ и школ Буды и Калиновки будут приходить сюда не учиться, а отдыхать.

За шестидневный отдых школьника родительская доплата составляет 2,52 руб. Основные затраты берет на себя республиканский бюджет, компенсируя каждую путевку.
Как рассказала главный специалист отдела по образованию Дубровенского райисполкома Алла Ходикова, педагоги позаботились, чтобы отдых детей был не только полезным, но и содержательным: подготовили интересную и насыщенную программу. Будет все: экскурсии, соревнования, игры, встречи, конкурсы. Скучать ребятам не придется.
В обычном режиме будут работать кружки в центре дополнительного образования детей и молодежи, школах, спортивные секции в детско-юношеской школе олимпийского резерва.

На базе средней школы №1 оздоравливаются 15 ребят из числа воспитанников СДЮШОР.
—Мы старались привлечь к посещению лагеря детей, оставшихся без попечения родителей, детей из многодетных, малообеспеченных и неблагополучных семей, находящихся в социально опасном положении, детей с особенностями психофизического развития, — пояснила Алла Ходикова. — Пройдут оздоровление и ребята, которые готовятся к участию в республиканской олимпиаде по учебным предметам.

Основная работа в каникулярное время — обеспечение занятости детей всех возрастов и предупреждение безнадзорного оставления детей. Напомним, что не менее важен родительски контроль. Взрослые обязаны быть заинтересованы в обеспечении безопасной жизнедеятельности своего ребенка.

 
 
Ссылка на источник 32
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Осенние школьные каникулы в этом году проходят с 1 по 9 ноября. Ребята с нетерпением ждали этого хоть и небольшого,
 
Новости дня
Новости разные
 
В пунктах пропуска в Гродненской области поток транспорта возрос на 3,5%
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

31.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
01.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика