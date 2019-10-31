Дубровенские школьники на каникулах проведут время с пользой

Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)





Осенние школьные каникулы в этом году проходят с 1 по 9 ноября. Ребята с нетерпением ждали этого хоть и небольшого, но все же перерыва в уроках. А вот перед многими родителями встал вопрос, куда устроить ребенка, пока взрослые на работе. Один из способов решения этой проблемы — записать в лагерь дневного пребывания на базе школы, в которой он учится.

В Дубровенском районе оздоровительные лагеря с дневным пребыванием действуют в четырех учреждениях образования, чтобы ребята могли с пользой и под присмотром проводить свободное время. Каждый день 120 учащихся городских школ и школ Буды и Калиновки будут приходить сюда не учиться, а отдыхать.

За шестидневный отдых школьника родительская доплата составляет 2,52 руб. Основные затраты берет на себя республиканский бюджет, компенсируя каждую путевку.

Как рассказала главный специалист отдела по образованию Дубровенского райисполкома Алла Ходикова, педагоги позаботились, чтобы отдых детей был не только полезным, но и содержательным: подготовили интересную и насыщенную программу. Будет все: экскурсии, соревнования, игры, встречи, конкурсы. Скучать ребятам не придется.

В обычном режиме будут работать кружки в центре дополнительного образования детей и молодежи, школах, спортивные секции в детско-юношеской школе олимпийского резерва.

На базе средней школы №1 оздоравливаются 15 ребят из числа воспитанников СДЮШОР.

—Мы старались привлечь к посещению лагеря детей, оставшихся без попечения родителей, детей из многодетных, малообеспеченных и неблагополучных семей, находящихся в социально опасном положении, детей с особенностями психофизического развития, — пояснила Алла Ходикова. — Пройдут оздоровление и ребята, которые готовятся к участию в республиканской олимпиаде по учебным предметам.

Основная работа в каникулярное время — обеспечение занятости детей всех возрастов и предупреждение безнадзорного оставления детей. Напомним, что не менее важен родительски контроль. Взрослые обязаны быть заинтересованы в обеспечении безопасной жизнедеятельности своего ребенка.