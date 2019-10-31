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«6 километров ходим от дома до дома и поздравляем всех наших жителей!» Показываем уникальный обряд «Колядные цари»
Источник материала: СТВ
Не утрачен в Беларуси уникальный обряд – «Колядные цари», рассказали в одной из серий проекта
Какое расстояние при этом проходят – не задумывались, подсчитали исключительно для нас.
Татьяна Шаура:
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«6 километров ходим от дома до дома и поздравляем всех наших жителей!» Показываем уникальный обряд «Колядные цари»
Не утрачен в Беларуси уникальный обряд – «Колядные цари», рассказали в одной из серий проекта «Я шагаю по стране». Его проводили ещё в XVIII веке, потом он был...
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