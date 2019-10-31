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Мальчик хотел допить последние капли сока, но застрял языком в бутылке
Источник материала: СТВ
У мальчика застрял язык в бутылке, когда он попытался слизать последние капли сока. Ребенку помогли врачи.
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Стекло не хотели разбивать, чтобы не поранить ребенка. Поэтому в горлышко упаковки от сока ввели трубку, которая позволила накачать шприцом воздух в бутылку. Это создало давление и помогло освободить ребенка.
Язык мальчика из-за нарушения кровообращения стал синим. Его госпитализировали, чтобы оказать медицинскую помощь.
Врач сказал, что идея попытаться ввести воздух в бутылку для создания давления была вдохновлена воспоминанием об успешном откупоривании бутылки вина таким образом.
Цвет языка у мальчика потом восстановился.
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У мальчика застрял язык в бутылке, когда он попытался слизать последние капли сока. Ребенку помогли врачи. По информации Daily Mail, 7-летний мальчик хотел допить сок...
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