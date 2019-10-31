Мальчик хотел допить последние капли сока, но застрял языком в бутылке

Источник материала: СТВ

У мальчика застрял язык в бутылке, когда он попытался слизать последние капли сока. Ребенку помогли врачи.

По информации Daily Mail, 7-летний мальчик хотел допить сок и застрял языком в стеклянной бутылке. Родители не смогли помочь сыну, поэтому мальчика доставили в больницу Ганновера.

Стекло не хотели разбивать, чтобы не поранить ребенка. Поэтому в горлышко упаковки от сока ввели трубку, которая позволила накачать шприцом воздух в бутылку. Это создало давление и помогло освободить ребенка.





Язык мальчика из-за нарушения кровообращения стал синим. Его госпитализировали, чтобы оказать медицинскую помощь.

Врач сказал, что идея попытаться ввести воздух в бутылку для создания давления была вдохновлена воспоминанием об успешном откупоривании бутылки вина таким образом.





Цвет языка у мальчика потом восстановился.