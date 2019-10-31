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Мальчик хотел допить последние капли сока, но застрял языком в бутылке

01.11.2019 14:11 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

У мальчика застрял язык в бутылке, когда он попытался слизать последние капли сока. Ребенку помогли врачи. 

По информации Daily Mail, 7-летний мальчик хотел допить сок и застрял языком в стеклянной бутылке. Родители не смогли помочь сыну, поэтому мальчика доставили в больницу Ганновера. 

Стекло не хотели разбивать, чтобы не поранить ребенка. Поэтому в горлышко упаковки от сока ввели трубку, которая позволила накачать шприцом воздух в бутылку. Это создало давление и помогло освободить ребенка. 

Мальчик хотел допить последние капли сока, но застрял языком в бутылке

Язык мальчика из-за нарушения кровообращения стал синим. Его госпитализировали, чтобы оказать медицинскую помощь. 

Врач сказал, что идея попытаться ввести воздух в бутылку для создания давления была вдохновлена воспоминанием об успешном откупоривании бутылки вина таким образом. 

Мальчик хотел допить последние капли сока, но застрял языком в бутылке

Цвет языка у мальчика потом восстановился. 

В Минске палец 5-летней девочки застрял в пластиковой игрушке (читать далее). 

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Теги: Минск
 
 
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У мальчика застрял язык в бутылке, когда он попытался слизать последние капли сока. Ребенку помогли врачи.   По информации Daily Mail, 7-летний мальчик хотел допить сок...
 
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Клiч Радзiмы
Герой працы
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