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Чем заняться ребёнку на школьных каникулах?

01.11.2019 13:48 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В школах Беларуси начались осенние каникулы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они продлятся по 9 ноября. Ребята будут не только отдыхать, но и принимать участие в различных познавательных мероприятиях.

Чем заняться ребёнку на школьных каникулах?

Перерыв между учебными четвертями – время экскурсий и увлекательных путешествий. Кроме того, для детей традиционно работают школьные лагеря. Там готовят немало мероприятий, посвященных Году малой родины. Ученики займутся благоустройством территорий, краеведческой работой, больше узнают о военной истории. Каждый регион страны подготовил свою программу детского отдыха.

График школьных каникул на 2019-2020 учебный год утвердили в Беларуси

Чем заняться ребёнку на школьных каникулах?

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Новости Беларуси. В школах Беларуси начались осенние каникулы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они продлятся по 9 ноября. Ребята будут не только...
 
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