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Чем заняться ребёнку на школьных каникулах?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В школах Беларуси начались осенние каникулы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они продлятся по 9 ноября. Ребята будут не только отдыхать, но и принимать участие в различных познавательных мероприятиях.
Перерыв между учебными четвертями – время экскурсий и увлекательных путешествий. Кроме того, для детей традиционно работают школьные лагеря. Там готовят немало мероприятий, посвященных Году малой родины. Ученики займутся благоустройством территорий, краеведческой работой, больше узнают о военной истории. Каждый регион страны подготовил свою программу детского отдыха.
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Новости Беларуси. В школах Беларуси начались осенние каникулы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они продлятся по 9 ноября. Ребята будут не только...
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