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Мирский замок: «Осталось большое количество аутентики – до 80% стен сохранилось»

01.11.2019 13:41 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Наследие предков – старинные замки. Их в Беларуси сохранилось более 20, в больших и малых городах, рассказали в одной из серий проекта «Я шагаю по стране». В нашей стране восстанавливают эти памятники национальной культуры, в рамках госпрограммы, принятой в 2012 году. Ещё до этого, в 2010, реставрировали Мирский замок – обновили, сохранив историческую ценность. Ведь он включен в мировую «сокровищницу» ЮНЕСКО!

Мирский замок: «Осталось большое количество аутентики – до 80% стен сохранилось»

Дмитрий Манкевич, заведующий сектором экскурсионного обслуживания замкового комплекса «Мир»:
Осталось большое количество аутентики в нашем замке – до 80% стен сохранилось. Само дыхание истории, конечно же, у нас присутствует.

Мирский замок: «Осталось большое количество аутентики – до 80% стен сохранилось»

Появился при замке и отель со старинными интерьерами. На праздники в нем аншлаг, ведь переночевав здесь, можно полностью погрузиться в эпоху рыцарства и принцесс.

Мирский замок: «Осталось большое количество аутентики – до 80% стен сохранилось»

Татьяна Головач, старший администратор отеля «Мирский замок»:
Обычная гостиница – это просто приехали и отдохнули, а здесь люди погружаются в старину.

Ныне древнейший замок – один из самых посещаемых объектов Беларуси, рекорд – 5 тысяч 200 гостей за один день!

Мирский замок: «Осталось большое количество аутентики – до 80% стен сохранилось»

Коба Чагелишвили, турист (Грузия):
Мы в Беларуси находимся по деловому визиту, посетили вот замок. Конечно, понравился. Очень интересно и познавательно. И город такой приятный, тёплый, ухоженный, чистый.

Люди в материале: Дмитрий Манкевич, Татьяна Головач, Коба Чагелишвили
 
 
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Наследие предков – старинные замки. Их в Беларуси сохранилось более 20, в больших и малых городах, рассказали в одной из серий проекта «Я шагаю по стране». В нашей...
 
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