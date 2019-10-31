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Мирский замок: «Осталось большое количество аутентики – до 80% стен сохранилось»
Источник материала: СТВ
Наследие предков – старинные замки. Их в Беларуси сохранилось более 20, в больших и малых городах, рассказали в одной из серий проекта
Дмитрий Манкевич, заведующий сектором экскурсионного обслуживания замкового комплекса «Мир»:
Появился при замке и отель со старинными интерьерами. На праздники в нем аншлаг, ведь переночевав здесь, можно полностью погрузиться в эпоху рыцарства и принцесс.
Татьяна Головач, старший администратор отеля «Мирский замок»:
Коба Чагелишвили, турист (Грузия):
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Наследие предков – старинные замки. Их в Беларуси сохранилось более 20, в больших и малых городах, рассказали в одной из серий проекта «Я шагаю по стране». В нашей...
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