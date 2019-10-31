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«Мы выросли на этих песнях». Какие артисты выступят на фестивале «Золотой шлягер» в Могилёве в 2019-м

01.11.2019 13:37 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Могилев погрузился в атмосферу «Золотого шлягера». На вечер запланировано торжественное открытие Международного фестиваля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его участникам и гостям приветствие направил Президент Беларуси.

«Мы выросли на этих песнях». Какие артисты выступят на фестивале «Золотой шлягер» в Могилёве в 2019-м

На сцену Дворца культуры области выйдут известные исполнители – Анатолий Ярмоленко, Инна Афанасьева, Искуи Абалян, а также российские гости Екатерина Шаврина, Татьяна Буланова, Игорь Саруханов, Сосо Павлиашвили.

«Мы выросли на этих песнях». Какие артисты выступят на фестивале «Золотой шлягер» в Могилёве в 2019-м

Прежде всего это концерты, где мы можем посмотреть любимых артистов, послушать любимые песни. И просто отдохнуть.

«Мы выросли на этих песнях». Какие артисты выступят на фестивале «Золотой шлягер» в Могилёве в 2019-м

Мы выросли на этих песнях. Потому приятно будет послушать и новых исполнителей, новые аранжировки.

«Мы выросли на этих песнях». Какие артисты выступят на фестивале «Золотой шлягер» в Могилёве в 2019-м

«Мы выросли на этих песнях». Какие артисты выступят на фестивале «Золотой шлягер» в Могилёве в 2019-м

Валерий Малашко, заместитель председателя Могилевского облисполкома:
Мне нравится, что мы сохранили этот фестиваль в стенах Дворца культуры области. Сегодня он обновлен технически, соответствует самым высоким райдерам. Мы сможем создать комфорт и уют как для самих артистов, так и для зрителей, в плане акустики, визуальных образов.

Впервые за историю проведения музыкального фестиваля «Золотой шлягер» в Могилеве доля заработанных на нем средств превысила бюджетные вложения. Программу нынешнего сезона составляли с учетом запросов зрителей. И не прогадали – к началу фестиваля все билеты были проданы.

«Мы выросли на этих песнях». Какие артисты выступят на фестивале «Золотой шлягер» в Могилёве в 2019-м

«Мы выросли на этих песнях». Какие артисты выступят на фестивале «Золотой шлягер» в Могилёве в 2019-м

Люди в материале: Валерий Малашко
 
Теги: Могилев
 
 
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Новости Беларуси. Могилев погрузился в атмосферу «Золотого шлягера». На вечер запланировано торжественное открытие Международного фестиваля, сообщили в...
 
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