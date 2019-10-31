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«Мы выросли на этих песнях». Какие артисты выступят на фестивале «Золотой шлягер» в Могилёве в 2019-м
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Могилев погрузился в атмосферу «Золотого шлягера». На вечер запланировано торжественное открытие Международного фестиваля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его участникам и гостям приветствие направил Президент Беларуси.
На сцену Дворца культуры области выйдут известные исполнители – Анатолий Ярмоленко, Инна Афанасьева, Искуи Абалян, а также российские гости Екатерина Шаврина, Татьяна Буланова, Игорь Саруханов, Сосо Павлиашвили.
Прежде всего это концерты, где мы можем посмотреть любимых артистов, послушать любимые песни. И просто отдохнуть.
Мы выросли на этих песнях. Потому приятно будет послушать и новых исполнителей, новые аранжировки.
Валерий Малашко, заместитель председателя Могилевского облисполкома:
Впервые за историю проведения музыкального фестиваля «Золотой шлягер» в Могилеве доля заработанных на нем средств превысила бюджетные вложения. Программу нынешнего сезона составляли с учетом запросов зрителей. И не прогадали – к началу фестиваля все билеты были проданы.
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«Мы выросли на этих песнях». Какие артисты выступят на фестивале «Золотой шлягер» в Могилёве в 2019-м
Новости Беларуси. Могилев погрузился в атмосферу «Золотого шлягера». На вечер запланировано торжественное открытие Международного фестиваля, сообщили в...
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