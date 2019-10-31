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Президент Беларуси прибыл с визитом в Объединённые Арабские Эмираты

01.11.2019 13:21 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Президент Беларуси прибыл с визитом в Объединенные Арабские Эмираты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В предстоящие дни контакты с руководством этой страны и деловыми кругами станут продолжением многолетней дружбы и сотрудничества между двумя государствами, а также состоявшихся официальных переговоров с наследным принцем Абу-Даби, заместителем Верховного главнокомандующего Вооруженными Силами ОАЭ шейхом Мухаммедом бен Заидом аль-Нахайяном.

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Президент Беларуси прибыл с визитом в Объединённые Арабские Эмираты

Напомним, в сентябре 2019 года он впервые посетил Беларусь с официальным визитом. Перечень направлений, представляющих взаимный интерес для сторон, включает не только вопросы расширения торговых отношений, но и развитие инвестиционного сотрудничества в различных сферах. Кроме того, с учетом сложившегося уровня взаимодействия ОАЭ может выступать в качестве точки входа белорусских товаров и услуг на рынки других стран региона. Это особенно актуально с учетом подготовки ко Всемирной выставке ЭКСПО-2020, которая откроется в Дубае через год и будет в том числе включать национальный павильон Беларуси.

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Президент Беларуси прибыл с визитом в Объединённые Арабские Эмираты

Президент Беларуси прибыл с визитом в Объединённые Арабские Эмираты

Люди в материале: Александр Лукашенко, Мухаммед бен Заид аль-Нахайян
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Президент Беларуси прибыл с визитом в Объединенные Арабские Эмираты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В предстоящие дни контакты с...
 
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