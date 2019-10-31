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Президент Беларуси прибыл с визитом в Объединённые Арабские Эмираты
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Президент Беларуси прибыл с визитом в Объединенные Арабские Эмираты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В предстоящие дни контакты с руководством этой страны и деловыми кругами станут продолжением многолетней дружбы и сотрудничества между двумя государствами, а также состоявшихся официальных переговоров с наследным принцем Абу-Даби, заместителем Верховного главнокомандующего Вооруженными Силами ОАЭ шейхом Мухаммедом бен Заидом аль-Нахайяном.
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Напомним, в сентябре 2019 года он впервые посетил Беларусь с официальным визитом. Перечень направлений, представляющих взаимный интерес для сторон, включает не только вопросы расширения торговых отношений, но и развитие инвестиционного сотрудничества в различных сферах. Кроме того, с учетом сложившегося уровня взаимодействия ОАЭ может выступать в качестве точки входа белорусских товаров и услуг на рынки других стран региона. Это особенно актуально с учетом подготовки ко Всемирной выставке ЭКСПО-2020, которая откроется в Дубае через год и будет в том числе включать национальный павильон Беларуси.
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Новости Беларуси. Президент Беларуси прибыл с визитом в Объединенные Арабские Эмираты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В предстоящие дни контакты с...
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