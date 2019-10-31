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В пунктах пропуска в Гродненской области поток транспорта возрос на 3,5%

01.11.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

В пунктах пропуска в Гродненской области поток транспорта возрос на 3,5%

За 9 месяцев гродненские таможенники пресекли более 12,2 тыс. административных правонарушений.

Количество транспорта, пересекавшего границу в пунктах пропуска Гродненской региональной таможни, в январе-сентябре увеличилось на 3,5%, сообщили БЕЛТА в таможне.

За январь-сентябрь текущего года через пункты пропуска Гродненской региональной таможни проследовало около 3,8 млн транспортных средств. Большинство — легковые автомобили (около 2,4 млн). Кроме того, через пункты пропуска проследовали 860 тыс. грузовиков, около 70 тыс. автобусов. Через таможенную границу перемещено более 25,5 млн т товаров.

Самыми загруженными стали республиканские пункты таможенного оформления «Брузги-2» на польском направлении и «Каменный Лог» на белорусско-литовской границе. Через них проследовало около половины всех грузовых автомобилей.

«В республиканский бюджет от деятельности таможни за январь-сентябрь 2019 года поступило примерно Br370 млн, что на 22% больше показателя аналогичного периода прошлого года. Внешнеторговый оборот составил более $3,6 млрд», — рассказали в Гродненской региональной таможне.

Кроме того, за 9 месяцев гродненские таможенники пресекли более 12,2 тыс. административных правонарушений. Возбуждено около 50 уголовных дел.

https://www.belta.by

 
 
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За 9 месяцев гродненские таможенники пресекли более 12,2 тыс. административных правонарушений. Количество транспорта, пересекавшего границу в пунктах пропуска...
 
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