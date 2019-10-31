В Минске водитель объезжал по встречке пробку и плюнул в стекло не пропустившего его авто

Источник материала: Tut.by

В Минске водитель KIA поехал по встречке, обиделся, что его не пропустили, и плюнул в автомобиль своего обидчика. Видео инцидента в редакцию AUTO.TUT.BY прислал читатель Дмитрий.

На записи видно, как водитель KIA с транзитными номерами едет по улице Пономаренко со стороны Янки Мавра в направлении проспекта Жукова. Перед перекрестком он через двойную сплошную выезжает на встречку, чтобы объехать небольшой затор, но перед ним возникает автомобиль читателя.

— Водитель вышел, подергал ручку двери моего автомобиля, постучал в стекло и попытался мне объяснить, что я, по его мнению, не прав. После того, как товарищ понял, что я не собираюсь его объезжать, он вернулся в авто и уехал, плюнув мне на прощание в боковое стекло, — рассказал Дмитрий.