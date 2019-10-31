Авангард науки: в Минске прошел форум технологических вузов Союзного государства

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минске прошел VIII форум инженерно-технологических вузов Союзного государства. Среди участников было более 200 ученых и студентов из Беларуси и России. Интерес к событию проявляют университеты Узбекистана, Чехии и Сербии, передает в четверг «МИР 24».

На конкурсе стартапов определили лучшие инновационные проекты. Среди них – бионические протезы, виртуальные тетради и сервисы для пассажиров. Обсудили переход к так называемому цифровому университету и современную подготовку инженеров в Беларуси и России.

«Никого мы не догоняем, вообще, как принято говорить, мы в тренде современных процессов. Просто это нужно поддерживать и не мешать. Важны такие встречи, в принципе любые встречи важны. Ведь ребята устанавливают контакты между собой. Мне даже хочется, в порядке мечтаний, представить себе, что через какие-то пару десятков лет кто-то из них станет известным ученым», – отметил государственный секретарь Союзного государства России и Беларуси Григорий Рапота.



На форуме уделили внимание подготовке специалистов для атомной энергетики. Уже со следующего года в Белорусском национальном техническом университете появится новый предмет – проектирование атомных объектов.