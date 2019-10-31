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Авангард науки: в Минске прошел форум технологических вузов Союзного государства
01.11.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Минске прошел VIII форум инженерно-технологических вузов Союзного государства. Среди участников было более 200 ученых и студентов из Беларуси и России. Интерес к событию проявляют университеты Узбекистана, Чехии и Сербии, передает в четверг «МИР 24».
На конкурсе стартапов определили лучшие инновационные проекты. Среди них – бионические протезы, виртуальные тетради и сервисы для пассажиров. Обсудили переход к так называемому цифровому университету и современную подготовку инженеров в Беларуси и России.
«Никого мы не догоняем, вообще, как принято говорить, мы в тренде современных процессов. Просто это нужно поддерживать и не мешать. Важны такие встречи, в принципе любые встречи важны. Ведь ребята устанавливают контакты между собой. Мне даже хочется, в порядке мечтаний, представить себе, что через какие-то пару десятков лет кто-то из них станет известным ученым», – отметил государственный секретарь Союзного государства России и Беларуси Григорий Рапота.
Ранее резиденты белорусского Парка высоких технологий представили свои
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На форуме уделили внимание подготовке специалистов для атомной энергетики. Соответствующий предмет появится в одном из вузов страны в следующем году.
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