Эксперт: без узнаваемого бренда в сфере туризма успеха не добиться

Источник материала: Аргументы и факты

В Беларуси сейчас предпринимается много шагов для того, чтобы сделать страну привлекательной для туризма. Но как добиться того, чтобы туристические потоки в белорусском направлении выросли многократно, и эта сфера стала выгодной и прибыльной?

Есть примеры успешных туристических дестинаций, опыт которых, возможно, был бы полезен и для белорусов. «АиФ» попытался разобраться в вопросе на примере одного из самых успешных туристических регионов в мире – австрийского Тироля. А помог в этом представитель Совета по туризму Тироля Флориан КАР.

Просто повезло?

Цифры, которыми оперирует Флориан Кар, впечатляют:

- В прошлом туристическом сезоне в Тироле, который расположен в самом сердце Альп, побывали 12,3 млн туристов. Это почти 50 млн ночевок. Если говорить о плотности туризма (соотношение между количеством местных жителей и туристов), то в 700-тысячном городе на каждого жителя приходится 66 ночевок. Это самая большая цифра в мире! А в сфере туризма у нас работает 55 тыс. человек. В целом, 18,5% ВВП Тироля составляет туризм (для сравнения: доля туризма в Австрии – 7%).

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Секрет успеха

- Прежде всего, нам, конечно, повезло, потому что Австрия в целом и Тироль в частности интересны туристам благодаря географическому расположению, красивой природе, ландшафтам, горам, богатой истории, традициям, - улыбается Флориан Кар.

Эксперт пояснил на примере Инсбрука, который называют столицей Альп, что именно впечатляет приезжих:

- Историческая составляющая очень важна для туристов. В Инсбруке множество красивых старинных зданий, в частности, дворец знаменитой династии Габсбургов – и такого сочетания истории и гор (более 80 горнолыжных центров) нет ни в Швейцарии, ни в других регионах Австрии.

Что касается обычаев и традиций, которыми тирольцы очень гордятся и чтут их, то практически из всего они сделали привлекательные для туристов события. Например, такой важный для местных жителей аутентичный праздник, как перегон скота, собирает множество приезжих, которым любопытно посмотреть, как стадо наряженных коровок направляется в деревни с пастбищ, где они летом паслись на альпийских лугах.

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Слаженная работа

Успех удачной работы в туротрасли складывается из многих составляющих, одна из которых, безусловно, - это компетенция. За 130 лет, что существует Совет по туризму Тироля, работа в этой сфере стала отлажена до идеала.

Как это работает? В действительности, когда Флориан Кар все разложил по полочкам, многое стало предельно ясно: в Совет по туризму Тироля входят 34 региональных совета. Финансируются они за счет за счет доходов, получаемых от туристических (курортных) сборов, сумма которых зависит от решения регионов.

На что обратил особое внимание эксперт, так это на то, что без сильного, узнаваемого бренда в сфере туризма успеха не добиться:

- Бренды есть у каждого регионального совета. Наш бренд – Совета по туризму Тироля - был разработан в 1974 году, и является одним из самых сильных в области туризма. Разнообразная продукция, выпускаемая под этим брендом, пользуется у туристов очень большим спросом.

Также у нас есть сайт на девяти языках, на котором можно найти любую интересующую туристов информацию.

Интересный момент: при совете по туризму действует кинокомиссия, которая занимается привлечением для съемок в Тироле фильмов, рекламных роликов. Дело это, призванное помочь развитию туризма, весьма прибыльное: благодаря съемкам одного только из эпизодов Бондианы бюджет региона пополнился 50 млн евро. Более того, сегодня место съемок фильма о Джеймсе Бонде тоже притягивает туристов, которым любопытно оказаться в музее агента 007, расположенном высоко в альпийских горах! В целом, ежегодно снимается порядка 90 картин и роликов.

Важные нюансы

Одно из динамично развивающихся туристических направлений в Тироле - отдых на ферме. Для белорусов более привычное название «агротуризм». И, судя по всему, мы движемся в правильном направлении, стараясь развивать экологичный отдых в деревне. Как подтверждение - слова эксперта:

- Казалось бы, что особенного в отдыхе на ферме? Ну переночевали в деревенском домике и все? Однако этот вид туризма, к которому предъявляются очень высокие требования, очень успешно развивается в Австрии. Так, фермеры обязательно должны заниматься земледелием. Их жилище должно соответствовать сельской архитектуре. Важный пункт такого вида отдыха – знакомство гостей с местными традициями, обычаями, фольклором. И людям это нравится!

Конечно, возникает вопрос: что нужно для того, чтобы перенять такой успешный опыт? Мы можем сетовать, что у нас нет ни гор, ни моря… Но Флориан Кар считает: нужно найти свои уникальные особенности – они всегда обязательно есть, и активно работать в этом направлении.

КСТАТИ

- Меня искренне поразил Минск, - признался Флориан Кар. – Очень красивый город, настоящая жемчужина. Я, честно признаться, не ожидал, что увижу такую красоту. Очень жаль, что в Австрии пока о нем знают мало. Но я буду послом вашего города и буду всем о нем рассказывать, чтобы люди приехали и сами все увидели.