В Беларуси со следующего года увеличится объем капитального ремонта жилья

Источник материала: Аргументы и факты

С 2020 года в Беларуси будет увеличен объем жилья, в котором будет производиться капитальный ремонт. Об этом сообщил начальник управления жилищного хозяйства Министерства жилищно-коммунального хозяйства Беларуси Андрей РОМАШКО.

Специалист отметил, что большая часть жилфонда в Беларуси (около 170 млн м² многоквартирных домов) построена до 1996 года и не отвечает тем требованиям, которые предъявляются к проектируемым зданиям, передает БЕЛТА .

«Задача до 2020 года достигнуть объемов капитально ремонтируемого жилища не менее 3% в год. В 2019 году этот показатель находится на уровне 2,8%. По итогам 9 месяцев текущего года практически по всем областям (за исключением Минска) предвидится выполнение доведенных планов по капитальному ремонту», – заявил Андрей Ромашко.