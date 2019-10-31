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В Беларуси со следующего года увеличится объем капитального ремонта жилья

01.11.2019 14:31 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Беларуси со следующего года увеличится объем капитального ремонта жилья
АиФ

С 2020 года в Беларуси будет увеличен объем жилья, в котором будет производиться капитальный ремонт. Об этом сообщил начальник управления жилищного хозяйства Министерства жилищно-коммунального хозяйства Беларуси Андрей РОМАШКО.

В Беларуси со следующего года увеличится объем капитального ремонта жилья В Беларуси изменен порядок планирования и проведения капремонта жилья

Специалист отметил, что большая часть жилфонда в Беларуси (около 170 млн м² многоквартирных домов) построена до 1996 года и не отвечает тем требованиям, которые предъявляются к проектируемым зданиям, передает БЕЛТА.

«Задача до 2020 года достигнуть объемов капитально ремонтируемого жилища не менее 3% в год. В 2019 году этот показатель находится на уровне 2,8%. По итогам 9 месяцев текущего года практически по всем областям (за исключением Минска) предвидится выполнение доведенных планов по капитальному ремонту», – заявил Андрей Ромашко.

 
Теги: Минск
 
 
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Об этом заявили представители Министерства ЖКХ на пресс-конференции.
 
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