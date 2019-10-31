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В Беларуси проводится II Международный танцевальный проект «Dream Dance Fest»

01.11.2019 — Разное | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

В Беларуси проводится II Международный танцевальный проект «Dream Dance Fest»

С октября текущего года по июль 2020 в Беларуси проводится II Международный танцевальный проект «Dream Dance Fest» в рамках ХХIX Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске».

Участниками танцевального проекта могут стать коллективы и исполнители, прошедшие областной, республиканский (национальный) отборочный туры.
Участниками областного отборочного тура могут быть коллективы (не менее 5 человек в номере) учреждений образования, культуры, частные школы республики. Время проведения отборов в Гомельской области – с 1 по 16 ноября. Возраст участников не ограничен на все этапы конкурса, количество их в номере, как уже указывалось, не менее 5 человек.

Условия подачи заявки на участие в каждом отборочном туре и финале конкурса будут описаны в Положении по каждому отборочному туру и финалу конкурса соответственно. Положение доступно на сайте www.festivali.by и в социальных сетях конкурса.

Контактная информация: 212000, г. Могилев, пер. Коммунистический, 5, оф. 307, тел. +37529-846-67-67, е-mail: festivali.by@gmail.com

Елена БЕЛКО

 
Теги: Витебск, Могилев
 
 
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С октября текущего года по июль 2020 в Беларуси проводится II Международный танцевальный проект «Dream Dance Fest» в рамках ХХIX Международного фестиваля...
 
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Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Герой працы
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