Президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал обеспечить врачей самым современным медицинским оборудованием. Такую задачу Глава государства поставил, посещая Республиканский научно-практический центр онкологии и медицинской радиологии им.Н.Н.Александрова, передает корреспондент БЕЛТА.

Было отмечено, что за прошедшие годы в медицинской сфере многое удалось сделать. Построены новые лечебные учреждения, совершенствуются формы и способы оказания медицинской помощи населению на различных уровнях, закупается современное оборудование, осваиваются и разрабатываются новые технологии. Постепенно решается вопрос с повышением уровня оплаты труда медиков, обеспечением жильем, строятся социальные объекты — детские сады и школы. Об этом всем шла речь во время рабочей поездки Главы государства, и примечательно, что она прошла в преддверии праздника 7 ноября, к которому по старой доброй традиции, зародившейся еще во времена Советского Союза, принято делать так называемые подарки власти народу, в том числе заканчивать важные стройки, вводить в строй новые объекты. В этот раз неделя таких подарков стартовала с открытия пансионата на территории РНПЦ и построенного недавно комплекса общежитий для сотрудников центра и других медучреждений района.

Вместе с тем разговор шел не только о праздничном и достижениях, но и о проблемах, глобальных задачах, которые стоят перед отечественной медициной.

«Главное — оснастить современным медицинским оборудованием и техникой врачей. Чтобы они имели самое современное оборудование, как в Германии, Израиле и так далее, — сказал Александр Лукашенко. — И не дай Бог, в следующем году где-то будет простаивать какая-то дорогостоящая техника».

В то же время Президент отметил: он не особо озадачен тем, что белорусские врачи будут мигрировать в другие страны. «Возьмите, сколько приезжает к нам в клиники не только наших соотечественников из Израиля, а просто врачей, которые там выросли. Они обладают определенными навыками и приезжают к нам на некоторое время. Из Америки очень много, особенно по сердечно-сосудистым заболеваниям», — констатировал он.

Как сообщил министр здравоохранения Владимир Караник, в Беларуси количество врачей увеличивается, поэтому потребность отечественной системы здравоохранения в специалистах будет закрыта в ближайшие годы. «По зарплате тенденцию переломили. Думаю, кадры мы удержим», — заявил он. Министр напомнил о программе повышения зарплат для медработников.

«Не богатые, но и не бедствуем. Мы, конечно, будем придерживаться этой линии, и к 2025 году у нас будет двойная зарплата у врачей», — заверил Глава государства. Но все же, по его мнению, важнее наличие современного оборудования. «Надо так сделать, чтобы наш врач был оснащен, как зарубежный», — поручил Александр Лукашенко.

Президенту доложили о развитии в стране системы здравоохранения в целом, а также о состоянии и перспективах развития РНПЦ онкологии. По словам министра, в стране удалось снизить показатели смертности, что свидетельствует об эффективности работы системы здравоохранения. В то же время власти беспокоит снижение рождаемости, причинами которого, по их мнению, стали демографический кризис и изменения в менталитете: женщины стали позже рожать.

Александр Лукашенко поинтересовался, дают ли принятые меры по поддержке многодетных семей эффект. «Мы боимся спугнуть эту тенденцию, но она положительная. Число многодетных увеличивается, и достаточно существенно», — ответил Владимир Караник.

Глава государства также обратил внимание на необходимость снижения детской смертности и заботы о здоровье матерей. «Смерть матери — это чрезвычайное обстоятельство. Этого в нашей стране быть не должно. Это абсолютный приоритет», — подчеркнул он.

БЕЛТА.