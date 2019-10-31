Названы лучшие места для турпоездок в 2020 году

Источник материала: Ежедневник





При составлении рейтинга авторы ориентировались на популярность направлений и отклики клиентов.

Рейтинг составила туркомпания Ovation Travel Group для американского Forbes.

1. Амангири/Озеро Пауэлл, Юта/Каньон Антилопы, Аризона

Почему? Захватывающая красота окружающих пейзажей делает это место не похожим ни на что другое в США. Это место всего в четырех часах езды от Финикса или Лас-Вегаса, а на частном самолете вообще рукой подать.

Для кого? Любители природы, любители здорового образа жизни и те, кому хочется сбежать из «каменных джунглей».

Не пропустите: Исследуйте красные стены щелевых каньонов и Каньона Антилопы, и восхититесь шпилеобразными скальными образованиями в Национальном парке Брайс-Каньон.

2. Палермо/Сицилия, Италия

Почему? Остров Сицилия может похвастаться одними из самых удивительных мест в мире, например, легендарной Долиной храмов, где сохранились руины семи дорических храмов среди потрясающих пейзажей с миндальными рощами и оливковыми деревьями. Сицилия отличается своей аутентичностью, которая исчезла со временем во многих других местах. Такие деревни, как Ното, известны своей барочной архитектурой и фасадами из известняка.

Для кого? Семьи и пары.

Не пропустите: Не каждый день можно увидеть мрачный ландшафт горы Этна, самого крупного вулкана в Европе и одного из самых активных вулканов в мире. Это ведущее направление в Европе среди мест, которые стоит посетить в 2020 году.

3. Кейптаун, Южная Африка

Почему? Из-за необыкновенных видов на океан и фантастических ботанических садов этот космополитичный город — одно из наиболее привлекательных мест для посещения круглый год.

Для кого? Кейптаун привлекателен для семейных поездок, а также для состоятельных путешественников и искателей приключений. Расположенный неподалеку винодельческий регион Стелленбош, известный своим вином пинотаж, — идеальное место для энофилов.

Не пропустите: Посещение Столовой горы, с которой открывается потрясающий вид на город, Атлантический океан и, если смотреть на юг, на мыс Доброй Надежды. Также прогуляйтесь по роскошному ботаническому саду Кирстенбош.

4. Барилоче/Патагония, Аргентина

Почему? Барилоче, северная часть Патагонии, славится своими живописными озерами и хорошо подходит для активного отдыха: пеших и велосипедных прогулок, гольфа и водных видов спорта.

Для кого? Для тех, кто предпочитает отдых на свежем воздухе, пешие и велосипедные прогулки, скалолазание, водные виды спорта, а также катание на лыжах летом.

Не пропустите: Поход на ледник Перито Морено

5. Кигали, Руанда

Почему? Руанда в целом и Кигали как столица и ворота в страну приходят в себя после геноцида, который выпал на долю предыдущего поколения. Кигали — чистый и безопасный город с множеством интересных познавательных мест, начиная от выставок современного искусства мирового класса до модной одежды, изделий народных промыслов и даже кофейного кооператива, управляемого женщинами, которые делают лучший кофе в мире.

Для кого? Искатели приключений, любопытные, эко-ориентированные путешественники и защитники природы.

Не пропустите: Недавно открылись две ультралюксовые гостиницы — Singita Kwitonda и One & Only’s Nyungwe.

6. Марракеш, Марокко

Почему? Вы никогда не забудете ужин при свечах посреди пустыни, прогулки на верблюдах, исполнительниц танца живота и пожирателей огня.

Для кого? Активные путешественники, искатели приключений и интересующиеся различными культурными особенностями.

Не пропустите: Частный визит в дом Ива Сен-Лорана и сады Мажорель

7. Порту/Долина Дору, Португалия

Почему? В Порту великолепная еда, вино, виды, идеальная погода и разумные цены.

Для кого: Порту отлично подходит для пар.

Не пропустите: Расписанные вручную плитки азулежу, которые вы можете найти по всему Порту.

8. Тель-Авив, Израиль

Почему? В последние годы Тель-Авив стал гастрономическим центром. Загляните в белые здания в стиле баухаус вдоль широких, засаженных деревьями променадов.

Для кого? Семьи и пары. Тель-Авив также открыт для ЛГБТ-сообщества.

Не пропустите: Прогулка по пляжному променаду в Яффу, древний портовый город, переживающий возрождение.

9. Пустыня Атакама, Чили

Почему? Эту пустыню, расположенную на высоте 2438 метров над уровнем моря, часто сравнивают с национальным парком Арки или национальным парком Каньонлендс в штате Юта. Вы можете провести большую часть времени, совершая пешие и велосипедные прогулки по окружающим горам и каньонам, наблюдая за птицами и посещая живописные деревушки и древние руины.

Для кого? Искатели приключений и те, кто хотел бы побывать в «другом мире». Этот регион расположен в отдаленной северной части Чили.

Не пропустите: Посетите сверкающую лагуну Чакса, окруженную солончаками и облюбованную двумя видами фламинго. Вы также можете покататься на лошадях и посетить долину Луны на закате.

10. Дубровник, Хорватия

Почему? По словам турагентов, Дубровник — это блистательное сокровище далматинского побережье. Окруженный крепостными стенами древний город на берегу Адриатического моря наполнен древней историей.

Для кого? Дубровник привлекателен для любителей культуры и истории, миллениалов и, конечно же, фанатов «Игры престолов».

Не пропустите: Прогуляйтесь между древними стенами города на закате или прокатитесь по канатной дороге, чтобы полюбоваться панорамой города.

11. Токио, Япония

Почему? Вы можете исследовать основные достопримечательности, от древних храмов до современной поп-культуры и чудес электроники, передвигаясь на одном из лучших в мире метрополитенов. Посмотрите уникальный буддистский ритуал сжигания деревянный палочек в одном из самых известных храмов в Токио и посетите самый большой рыбный рынок в мире. Кроме того, в 2020 году в Токио пройдет летняя Олимпиада.

Для кого? Гурманы.

Не пропустите: У Токио больше мишленовских звезд, чем у Парижа. А всего в городе более 100000 ресторанов. Вы можете попробовать темпуру, теппаньяки, якитори, рамен, кайскей и шабу-шабу.

12. Пиджен-Фордж, Теннесси

Почему? Горы неподалеку от Пиджен-Фордж — это место первоклассных курортов, таких как Блэкберри-маунтин. Это мистическое место, где можно расслабиться, отключиться от забот и восстановиться. Место для путешественников, которые хотели бы провести время в окружении природы.

Для кого: Пары, в том числе ожидающие рождения ребенка, и небольшие группы.

Не пропустите: Пешие прогулки.

13. Котор, Черногория

Почему? Черногория, потаенное сокровище Адриатики, становится все более желанным средиземноморским направлением и более не рассматривается как бедный сосед Хорватии. Черногория сегодня становится роскошным местом. Aman Sveti Stefan, самый фешенебельный отель Черногории, поднял планку качества обслуживания в стране, а Marriott International совсем недавно объявил, что отель Ritz-Carlton появится в Черногории уже в 2023 году.

Для кого? Активные путешественники, предпочитающие пешие прогулки и экстремальные виды спорта, а также пары, которые хотели бы отдохнуть в атмосфере тишины и уединения.

Не пропустите: Котор, еще один далматинский город с крепостной стеной, предлагает туристам впечатляющий и приближенный к природе отдых. Это один из наиболее хорошо сохранившихся древних городов на Адриатическом побережье, в котором есть множество церквей и музеев.

14. Кабо-Сан-Лукас/Лос Кабос, Мексика

Почему? Потрясающие виды на океан и, конечно же, гольф. Если вы любите рыбалку или ходить на яхте, великолепные рестораны и красивые закаты, то это место для вас.

Для кого? Семьи и пары.

Не пропустите: Гольф, прогулки на яхтах, рестораны. В следующем году откроются два новых отеля Four Seasons и Ritz Carlton.

15. Чиангмай, Таиланд

Почему? Чиангмай – это идеальное сочетание городской атмосферы и приключений. Среди самого интересного — ознакомление с культурой горных племен, покупка безделушек на ночном рынке и посещение слоновьего питомника.

Для кого? Семьи, молодожены и пары.

Не пропустите: Посетите слоновий питомник, где вам дадут искупать и накормить слонов в центре спасения и реабилитации.

16. Мачу-Пикчу/Куско, Перу

Почему? Перу — это великая культура, история, природа и кухня. И, конечно же, Мачу-Пикчу. Этим все сказано.

Для кого? Любители истории и культуры, искатели приключений.

Не пропустите: Восхождение на Мачу-Пикчу рано утром и осмотр живописного испанского колониального города Куско.

17. Мельбурн, Австралия

Почему? Космополитичный город, славящийся искусством и высоким уровнем жизни. Он гораздо больше похож на Европу, чем Сидней. Стрит-арт Мельбурна неподражаем и меняется чуть ли не каждый день.

Для кого? Любители искусства и молодые путешественники

18. Мендоса, Аргентина

Почему? Мендоса — это винодельческий регион Аргентины, также известный своим приключенческим туризмом благодаря близости к Андам.

Для кого? Любители вина и природы.

Не пропустите: Долина Уко, находящаяся в 90 минутах езды от Мендосы.

19. Вира-Вира, Чили

Почему? Весной в южном полушарии можно утром покататься на лыжах или подняться на снегоступах по склону активного вулкана Вильяррика, а затем днем отправиться в одной толстовке через лес к водопадам или спуститься по бурной реке. Это направление привлекательно круглый год.

Для кого? Семьи и пары, предпочитающие активный образ жизни.

Не пропустите: Прогулки на снегоступах или походы на вершину вулкана Вильяррика, и посещение поселения индейцев мапуче.

20. Сан-Мигель-де-Альенде, Мексика

Почему? Это идеальное место для состоятельных путешественников, предпочитающих останавливаться в элегантных местах. Путешественникам рекомендуют сочетать отдых с посещением Мехико для покупки предметов искусства.

Для кого? Искатели приключений, которые хотели бы хотя бы ненадолго спрятаться от людских глаз.

Не пропустите: Обязательно стоит посетить рынок ремесел Меркадо де Артезания (Mercado de Artesanías) и Fábrica la Aurora, бывшую фабрику, в которой сейчас находится множество арт-галерей и ресторанов.