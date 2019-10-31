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Четыре выходных подряд – как будем отдыхать в ноябре

01.11.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


 

В этом ноябре белорусов ожидают большие выходные – отдыхать будем 4 дня подряд.

 

Четыре выходных подряд – как будем отдыхать в ноябре
Фото – www.instagram.com/solnechnaua_ua

 

Рабочий день переносится с пятницы, 8 ноября, на субботу, 16 ноября. Отдыхать будем 7 ноября (День Октябрьской революции), 8, 9 и 10 ноября.

Организации с учетом специфики производства имеют право самостоятельно устанавливать порядок переноса рабочего дня.

Большие праздники, напомним, ожидаются на Новый год. Новогодняя неделя начинается с понедельника, 30 декабря. Понедельник, 30-го, и вторник, 31-го, будут рабочие дни, а 1 и 2 января — выходные.


 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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  В этом ноябре белорусов ожидают большие выходные – отдыхать будем 4 дня подряд.     Рабочий день переносится с пятницы, 8 ноября, на субботу, 16 ноября. Отдыхать...
 
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Гарадоцкi веснiк
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Клiч Радзiмы
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