Netflix поделился новым трейлером одного из самых ожидаемых сериалов «Ведьмак»

Источник материала: Полымя

Стриминговый сервис Netflix опубликовал на своем канале в YouTube расширенный трейлер будущего проекта «Ведьмак».

Грядущей экранизации романа Анджея Сапковского пророчат успех нашумевшей «Игры Престолов», но узнать это можно будет лишь 20 декабря. Пока фанаты потирают руки и спорят в сети над образом «Ведьмака» от Генри Кавилла, сыгравшего недавно Супермена.

Менее чем за сутки ролик посмотрели более четырех миллионов раз. В будущем проекте княжну Цириллу сыграет Фрейя Аллан, друида Мышевура — Адам Леви, роль королевы Цинтры Калантэ досталась Джоди Мэй, а Йеннифер из Венгерберга исполнит британско-индийская актриса Аня Чалотра.





Источник: БелТА