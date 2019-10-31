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Netflix поделился новым трейлером одного из самых ожидаемых сериалов «Ведьмак»

01.11.2019 — Разное | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Стриминговый сервис Netflix опубликовал на своем канале в YouTube расширенный трейлер будущего проекта «Ведьмак».

Грядущей экранизации романа Анджея Сапковского пророчат успех нашумевшей «Игры Престолов», но узнать это можно будет лишь 20 декабря. Пока фанаты потирают руки и спорят в сети над образом «Ведьмака» от Генри Кавилла, сыгравшего недавно Супермена.

Менее чем за сутки ролик посмотрели более четырех миллионов раз. В будущем проекте княжну Цириллу сыграет Фрейя Аллан, друида Мышевура — Адам Леви, роль королевы Цинтры Калантэ досталась Джоди Мэй, а Йеннифер из Венгерберга исполнит британско-индийская актриса Аня Чалотра.

Netflix поделился новым трейлером одного из самых ожидаемых сериалов «Ведьмак»

Источник: БелТА

 
 
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Стриминговый сервис Netflix опубликовал на своем канале в YouTube расширенный трейлер будущего проекта «Ведьмак». Грядущей экранизации романа Анджея Сапковского...
 
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