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Белорусы завоевали три медали на Чемпионате Европы по спортивной акробатике в Израиле

01.11.2019 — Разное | Полымя  
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Источник материала: Полымя

На чемпионате Европы по спортивной акробатике в Холоне сборная Беларуси выиграла серебряную и две бронзовые награды, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Белорусской ассоциации гимнастики.

Белорусы завоевали три медали на Чемпионате Европы по спортивной акробатике в Израиле

Фото из VK-аккаунта Belarus Gymnastics Association

В балансовом упражнении смешанных пар серебро выиграли Константин Евстафеев и Анна Касьян — 28,870 балла. Больше лишь у российского дуэта Кирилл Старцев и Виктория Аксенова (30,040). В квалификации второе место заняли еще одни представители Беларуси Артур Беляков и Ольга Мельник. Но согласно регламенту соревнований в финале могла выступить лишь одна пара от страны.

В динамическом упражнении женских групп бронзовую медаль завоевали Анна Кацуба, Кристина Лишова и Дарья Иванютенко. Оценка белорусок — 28,590 балла. Больше лишь у команд Португалии (29,070) и Бельгии (29,300).

Среди мужских пар в динамическом упражнении замкнули тройку сильнейших Максим Маркевич и Олег Михалевич (28,270). Победили россияне Тимофей Иванов и Максим Караваев (29,160), на втором месте расположились британцы Джейми Джеффри и Айдан Лим (28,710).

Чемпионат Европы продлится до 3 ноября.

Источник: БелТА

 
 
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На чемпионате Европы по спортивной акробатике в Холоне сборная Беларуси выиграла серебряную и две бронзовые награды, сообщили корреспонденту БЕЛТА в
 
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