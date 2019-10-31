11 непридуманных историй по материалам следствия из Каменецкого района

Источник материала: Навiны Камянеччыны

Сонька золотая ручка по-каменецки

Марине* – деревенской красотке – 24 года, но она уже успела побывать замужем и благополучно развестись. Ее бывший муж живет в Березе. К нему-то недавно Мариша и ездила, – правда, с какой целью, история умалчивает. Но суть не в этом…

Возвращаясь домой от бывшего возлюбленного, на автозаправке Марина познакомилась с парнем, также жителем Березы, и любезно согласилась провести с ним вечер. Молодые люди купили спиртного, «подзаправились» и поехали в Высокое (за такси, к слову, парень заплатил 100 долларов – ехали из Березы в самый западный город), чтобы продолжить там приятное времяпровождение.

Переночевать, жаль, было негде: ни гостиницы тебе, ни мотеля… Но тут Марина вспомнила, что у нее в Высоком – знакомый мужик. К нему-то молодые люди и пришли проситься переночевать. Высоковчанин без вопросов впустил гостей, те еще немного выпили и благополучно заснули.

Только вот наутро березовец спохватился, а подружки нет – немного даже расстроился. Но совсем плохо стало парню, когда он заглянул в свою барсетку, небрежно брошенную накануне вечером на соседний диван. В ней недоставало более 600 рублей. Хорошо, хоть документы были на месте, однако в милицию все равно пришлось звонить и не только сообщать о пропаже, но и о делах амурных следователям докладывать.

Уголовное дело в отношении жительницы нашего района возбуждено на основании ч.1 ст.205 Уголовного кодекса Республики Беларусь, подозреваемая в краже задержана, и ей грозит до 3 лет лишения свободы.

Снова дом без присмотра

Неустановленный преступник с 1 октября 2018-го по 10 апреля 2019-го из хозпостройки в д.Подбела похитил сечкарню и другое имущество, принадлежащее жительнице Бреста, которой дом в Подбеле достался по наследству. Женщина использовала недвижимость в качестве дачи и редко приезжала, чем и воспользовались преступники.

Похожая ситуация сложилась в д.Казимирово. Из дома, принадлежащего жителю Высокого, неизвестный похитил электрорубанок и прихватил кое-что по мелочи. Уголовные дела по двум преступлениям возбуждены на основании ч.1 ст.205 Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Танцы, деньги, слезы…

29 августа в Новоселковском доме культуры проходила дискотека. Местная жительница пришла, чтобы потанцевать, расслабиться… Да так увлеклась, что совершенно забыла про взятый с собой на танцы рюкзачок, который она (чтобы не мешал), положила на подоконник. После, конечно, вспомнила, проверила: кошелек на месте! Только вот денег в нем уже не оказалось. Неустановленному преступнику, совершившему кражу, на основании ч.1 ст.205 Уголовного кодекса Республики Беларусь грозит до 3 лет лишения свободы.

Развели на ровном месте

Жителю Каменца Николаю* 26 сентября на страничку ВКонтакте пришло сообщение от друга Максима*: «Привет, как дела?» Николай ответил, что все нормально. Началась переписка. Затем Макс спросил, есть ли у Коли банковская карточка конкретного банка. Николай ответил утвердительно, после чего Максим пояснил, что находится за границей и очень хочет, но не может переслать деньги с одной карты на другую. Попросил реквизиты карточки Николая, пообещав, что отправит на нее некую сумму, который Коля должен будет перечислить на заграничную карту Максима.

Коля, чтобы выручить друга, согласился… Сфотографировал свою карточку с двух сторон, выслал снимки и… увидел в телефоне сообщение, что с его банковского счета списано более 600 бел. руб. Написал Максиму возмущенное «что это было?», однако тот невозмутимо ответил, будто произошел какой-то сбой и ему деньги тоже не пришли.

А суть всего произошедшего такова: неустановленный преступник (мы назвали его Максимом) вступил в переписку с жителем Каменца (Николаем) и путем обмана склонил его к передаче реквизитов банковской платежной карточки ОАО АСБ «Беларусбанк», после чего получил несанкционированный доступ к банковскому счету потерпевшего и похитил деньги.

В общем, развели Колю, как мальчишку…

А в районном отделе Следственного комитета Республики Беларусь в очередной раз убедительно просят всех владельцев банковских карточек не сообщать реквизиты другим людям. Если же возникает такая ситуация, как описана в статье, обязательно нужно удостовериться, действительно ли на страничку написал друг, а не взломщик аккаунта. Можно просто позвонить другу, который просит выслать реквизиты карты, и спросить, он ли прислал сообщение.

Уголовное дело в отношении неустановленного преступника возбуждено на основании ч.2 ст.212 Уголовного кодекса Республики Беларусь.

«Легкие» деньги

А вот Кощенниках произошла похожая история, только уже не такая запутанная. К местному жителю пришел неоднократно судимый товарищ выпить водки. Посидели, поговорили. Когда бутылка опустела, хозяин дома решил сходить еще за одной. Открыл шкаф, где хранились наличные, взял на «флакон» нужную сумму.

Это приметил гость, и пока хозяин дома курил, украл 200 рублей.

Уголовное дело возбуждено на основании ч.2 ст.205 Уголовного кодекса Республики Беларусь.

На сегодняшний день преступник задержан, часть похищенного изъята, решается вопрос о применении меры пресечения.

Чего ехать сюда депортированным?

Несколько лет назад на территории нашего государства был задержан россиянин. Вел он тогда себя не совсем адекватно, что стало понятно после анализа крови и обыска: в кармане обнаружили наркотическое вещество, его же медики нашли и в крови.

Выслали тогда гражданина другой страны из республики в принудительном порядке с закрытием въезда в Беларусь сроком на пять лет – до 2021 года.

Но что-то все равно тянуло молодого человека, 1986 г. р., в нашу страну. И вот, недавно, он снова попался на глаза правоохранителям. Да как не попасться, если от алкоголя шатает вовсе стороны!

Сейчас мужчина заключен под стражу, в отношении него возбуждено уголовное дело на основании 371² Уголовного кодекса Республики Беларусь. Максимальная санкция за данное преступление – до 3 лет с последующей депортацией.

Дачный вор

У жителя Бреста есть в Каменецком районе домик. Периодически туда наведывается, однако это не помешало преступникам воплотить свой злой план. Пока хозяин находился в областном центре, никем не замеченный преступник, ранее судимый неработающий житель д.Мачулище, аккуратно вынул окно, проник в дом, надеясь унести оттуда что-нибудь ценное.

Украл в итоге три мешка грецких орехов, которые потом продал по объявлению, и флакон туалетной воды. Уголовное дело в отношении преступника возбуждено на основании ч.2 ст.205 Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Три уголовных дела

В прошлом номере мы рассказывали читателям о преступнике, жителе д.Кощенники, который похитил у товарища 200 рублей (сначала вместе выпивали, а потом, когда хозяин дома отлучился покурить, взял из шкафа наличные). Так вот, этот же товарищ недавно решил перевоплотиться в бродячего торговца. Пошел по Каменцу продавать «виртуальную» картошку: заходил домой к людям, предлагал товар, при этом поглядывая, что бы прихватить из чужого жилища. Вскоре преступнику повезло – нарвался на незапертое жилище, хозяйка которого в тот момент находилась в другой комнате, да еще и стиральная машина работала, поэтому, как вошел преступник, слышно не было. На диване лежала сумочка с кошельком – оттуда преступник и украл 200 рублей.

Но вскоре удача перестала сопутствовать мужчине: его задержали и арестовали. И возбудили сразу 2 уголовных дела плюс к предыдущему, описанному ранее – по ч.2 ст.205 и 421 (нарушение требований превентивного надзора) Уголовного кодекса Республики Беларусь.

И снова жилье без присмотра

На это раз вовсе не дача… В д.Пашуки неизвестный похитил из строящегося дома 4 мешка цемента, 3 рулона рубероида стоимостью 30 руб., 2 молотка и другой строительный инструмент. Но печальнее всего в этой истории то, что строит дом в нашем районе гражданин Российской Федерации, нанимая для работ людей, в том числе и местных. Почему он не позаботился об охране объекта? Может, надеялся на пресловутое белорусское гостеприимство?

Уголовное дело в отношении преступника возбуждено на основании ч.1 ст.205 Уголовного кодекса Республики Беларусь, ему грозит до 3 лет лишения свободы… и, конечно же, плохая репутация в стране-побратиме.

Мама, вспомни о ребенке!

Ранее судимая жительница района, будучи обязанной по определению в судебном порядке о взыскании расходов на содержание детей, находящихся на государственном обеспечении, не являлась на работу без уважительных причин более 10 рабочих дней. Это повлекло за собой неполное исполнение ежемесячных обязательств по возмещению расходов на содержание ее несовершеннолетней дочери.

Женщина трудится полеводом в одном из хозяйств района. Работа не из легких, да и большую часть зарплаты приходится отдавать на содержание дочери. Видимо, у женщины произошел срыв, она запила и поэтому не выходила на работу. Надеемся, что мама все-таки вспомнит о своей маленькой дочери и снова возьмется за ум. А на сегодняшний день в отношении нее возбуждено уголовное дело на основании ч.3 ст.174 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Возможно, эта мера воздействия окажет на горе-мать должное действие.

Анна СОВПЕЛЬ,

по материалам РОСК.

*Все имена, упомянутые в статье, вымышленные