Киев может потребовать репарации за Донбасс от «страны-агрессора»

Источник материала: Ежедневник

фото: donbass.ua

Средства пойдут на восстановление Донбасса после войны. По мнению министра инфраструктуры Владислава Криклия, украинцы платить за это не должны.

«Украинцы не будут платить за неконтролируемую территорию, конечно, нет. Это априори невозможно. Пусть сначала возвращает территории страна-агрессор, выплачивает репарации, а тогда мы будем думать, как будем вкладывать и восстанавливать территорию», — цитирует министра РБК .



Криклий подчеркнул, что сейчас официальный Киев готов начать восстановление только подконтрольной ему части Донецкой и Луганской областей. Для этого украинское правительство намерено привлечь крупных инвесторов, которые займутся восстановлением разрушенной инфраструктуры.



«Возможно, он не понимает значение слова «репарации». Если же термин был использован сознательно, то заявление не только не умное, но и экстремистское», — заявила РБК официальный представитель МИД России Мария Захарова.



Ранее, 30 октября, первый заместитель руководителя Офиса президента Сергей Трофимов оценил стоимость восстановления подконтрольной Киеву территории Донбасса в 372 млн евро. Эти минимальная оценка, подчеркивал он, которая к тому же не включает средства, которые необходимо направить на территории самопровозглашенных республик.



Объем средств, необходимых на реконструкцию всего региона, в июне называл президент страны Владимир Зеленский. По его словам, на это потребуется более 300 млрд грн (11,4 млрд долларов). Зеленский обещал, что восстановление начнется еще до конца войны и будет запущено в первую очередь на территориях, подконтрольных Киеву. В числе будущих инвесторов в инфраструктуру Донбасса президент Украины называл основателя System Capital Management Рината Ахметова.



