Предоставьте электронную почту

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01.11.2019 — Разное | Клiч Радзiмы
Источник материала: Клiч Радзiмы
Группа по расчётно-паспортному обслуживанию г. п. Шарковщина, расположенная по адресу: ул. Вокзальная, 30 (здание УКП ЖКХ) сообщает, что для получения ежемесячных извещений о размере платы за жилищно-коммунальные услуги и платы за пользование жилыми помещениями в электронном виде просит предоставить граждан свою электронную почту на электронный адрес sharkovshchinarpo@mail.ru с указанием адреса и фамилии или принести лично в бухгалтерию. Телефон для справок: 6-15-28.
Т. МАРТИНКЕВИЧ, руководитель группы по РПО.
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