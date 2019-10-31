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Верховный суд РФ ликвидировал движение "За права человека

01.11.2019 14:50 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Верховный суд России ликвидировал движение Льва Пономарева «За права человека».

В середине октября министерство юстиции РФ потребовало через суд закрыть правозащитную организацию. В документе говорилось, что движение много раз нарушало закон об «иностранных агентах». 

Кроме того, по мнению чиновников, устав организации не соответствует нынешнему Гражданскому кодексу. Движение просило дать отсрочку до Съезда, на котором поменяют устав, но Минюст на это письмо не ответил.


В 2014 «За права человека» признали «иностранным агентом», но через год исключили из реестра. В феврале организации повторно присвоили этот статус вскоре после ареста Льва Пономарева за акции в поддержку обвиняемых по «Пензенскому делу» и делу «Нового величия». 

За последние несколько месяцев движение пять раз штрафовали по закону об «иностранных агентах» из-за отсутствия специальной маркировки в публикациях на сайте движения, в фейсбуке и в СМИ.
 
 
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Верховный суд России ликвидировал движение Льва Пономарева «За права человека».
 
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