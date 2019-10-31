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А он еще и поет: депутат Марзалюк снялся в видеоклипе

01.11.2019 14:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Избирательный штаб депутата Палаты представителей Игоря Марзалюка опубликовал в интернете агитационный видеосюжет. Это видеоклип, в котором депутат поет песню.

В агитационном видеоклипе Игоря Марзалюка показана его тренировка в спортивном зале. Спарринг-партнер политика швыряет его на пол. А тот в свою очередь поет, что не важно, сколько раз он упадет, «пытаясь сорвать весну», передает Белсат.

«Белсат» дозвонился до Игоря Марзалюка и спросил, как давно политик начал петь, а также о чем же говорится в его песне. Но депутат отказался комментировать.


Игорь Марзалюк в Палате представителей возглавляет комиссию по образованию, культуре и науке. Родился и живет депутат на Могилевщине. Сейчас опять баллотируется в Палату представителей по Могилевско-Ленинскому округу № 84.

Ранее депутат прославился реакцией на выступление Лукашенко. В интернете появилось ряд мемов, как Марзалюк внимательно слушает главу государства и хлопает ему в ладони. А во время выступления Марзалюк даже заплакал.
 
 
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Избирательный штаб депутата Палаты представителей Игоря Марзалюка опубликовал в интернете агитационный видеосюжет. Это видеоклип, в котором депутат поет песню.
 
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Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
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Вороновская газета
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