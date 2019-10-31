Теперь официально: Лукашенко совершает визит в ОАЭ

"Контакты в предстоящие дни с руководством этой страны и деловыми кругами станут продолжением как многолетней дружбы и сотрудничества между двумя странами, так и состоявшихся официальных переговоров с наследным принцем Абу-Даби, заместителем Верховного главнокомандующего Вооруженными силами ОАЭ шейхом Мухаммедом бен Заидом аль-Нахайяном, который в сентябре текущего года впервые посетил Беларусь с официальным визитом", говорится в сообщении пресс-службы.





Любопытно, что на этот раз визит не называется ни "рабочим", ни тем более "официальным". Так что, по всей видимости, и на этот раз президент ОАЭ проигнорирует Лукашенко.









Напомним, это уже седьмая поездка Лукашенко в ОАЭ - он традиционно ездит туда поздней осенью. Но ни разу во время всех этих визитов у него не было встреч на высшем уровне – в частности, с президентом ОАЭ.





Абу-Даби шейхом Мухаммедом бен Заидом аль-Нахайяном – это младший брат главы государства. И то только на 12-ый день своего пребывания. При этом в 2017 году он провел там 2 недели, и хоть официально в Минске называли "рабочим", за все это время он встретился с наследным принцем– это младший брат главы государства. И то только на 12-ый день своего пребывания.





Кстати, Мухаммед возглавляет компанию, которая получила право застраивать территорию недавно снесенного павильона ВДНХ и корпуса больницы в Минске. Именно ему Лукашенко "подарил" десятки гектаторов первозданного белорусского леса под Логойском для отдыха и охоты.





На этот раз Мухаммед почтил его вниманием уже в день приезда, правда, судя по скриншоту с видео СТВ , встреча была неформальная. Мухаммед почтил его вниманием уже в день приезда, правда, судя по скриншоту с видео, встреча была неформальная.







