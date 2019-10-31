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Теперь официально: Лукашенко совершает визит в ОАЭ

01.11.2019 14:18 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

О визите Лукашенко в Объединенные Арабские Эмираты сегодня сообщила его пресс-служба, хотя он улетел туда еще вчера утром.

"Контакты в предстоящие дни с руководством этой страны и деловыми кругами станут продолжением как многолетней дружбы и сотрудничества между двумя странами, так и состоявшихся официальных переговоров с наследным принцем Абу-Даби, заместителем Верховного главнокомандующего Вооруженными силами ОАЭ шейхом Мухаммедом бен Заидом аль-Нахайяном, который в сентябре текущего года впервые посетил Беларусь с официальным визитом", говорится в сообщении пресс-службы.

Любопытно, что на этот раз визит не называется ни "рабочим", ни тем более "официальным". Так что, по всей видимости, и на этот раз президент ОАЭ проигнорирует Лукашенко.


Напомним, это уже седьмая поездка Лукашенко в ОАЭ - он традиционно ездит туда поздней осенью. Но ни разу во время всех этих визитов у него не было встреч на высшем уровне – в частности, с президентом ОАЭ. 

При этом в 2017 году он провел там 2 недели, и хоть официально в Минске называли "рабочим", за все это время он встретился с наследным принцем Абу-Даби шейхом Мухаммедом бен Заидом аль-Нахайяном – это младший брат главы государства. И то только на 12-ый день своего пребывания.

Кстати, Мухаммед возглавляет компанию, которая получила право застраивать территорию недавно снесенного павильона ВДНХ и корпуса больницы в Минске. Именно ему Лукашенко "подарил" десятки гектаторов первозданного белорусского леса под Логойском для отдыха и охоты.

На этот раз Мухаммед почтил его вниманием уже в день приезда, правда, судя по скриншоту с видео СТВ, встреча была неформальная.


 
 
Теги: Минск
 
 
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О визите Лукашенко в Объединенные Арабские Эмираты сегодня сообщила его пресс-служба, хотя он улетел туда еще вчера утром.
 
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Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
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