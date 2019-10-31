Глава Нацбанка: Никакой наднациональной валюты не будет

"Мы вчера рассматривали вопрос в рамках Евразийского союза о реализации уже принятой главами государств Концепции формирования общего рынка. Хотел бы подчеркнуть, что речь не идет о каких-то наднациональных валютах" - сказал Каллаур.





Он добавил, что с Центробанком России удалось принципиально договориться о гармонизации денежно-кредитных политик по отдельным вопросам. В частности, о том, что и в Беларуси, и в России должен быть один режим монетарной политики — это таргетирование инфляции.





"В России этот режим уже внедрен. В Беларуси его предстоит реализовать. Мы предусматриваем, что если будет приведено в порядок законодательство, соответствующее этому режиму, то он сможет функционировать с 1 января 2021 года.





Второе — обменные курсы национальных валют должны быть плавающими. Цели по инфляции, ценовая стабильность будут являться для нас и для Центробанка России ключевым вопросом. При этом цели по инфляции должны быть близки", подчеркнул глава Нацбанка.



