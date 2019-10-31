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Столтенберг: Украина станет членом НАТО

01.11.2019 13:47 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Перед приездом в Киев Североатлантического совета – послов всех государств-членов НАТО во главе с генсеком Йенсом Столтенбергом – украинская власть и оппозиция начали спор о том, какой путь Украины в Альянс более эффективен.



Должна ли Украина подавать новую заявку на получение ПДЧ? Если да, то надо ли делать это как можно скорее? Несет ли опасность новый формат сотрудничества Украины с НАТО? Достаточно ли на Западе уверенности в том, что новая власть действительно стремится к членству?

Об этом "Европейская правда" расспросила Йенса Столтенберга перед завершением его визита в Украину.


– В Украине продолжается дискуссия о ПДЧ. Часть политиков настаивает, что Украина должна возобновить свою заявку как можно скорее. Поддерживаете ли вы этот подход? И что произойдет, если до конца года мы действительно либо подадим новую заявку на получение Плана действий, либо подтвердим старую?

– Нет нужды с украинской стороны делать что-либо из этого. Единственное, что важно, и на чем Украина должна концентрироваться сейчас – это реформы. Это модернизация вашей обороны, борьба с коррупцией, улучшение системы правосудия – все это призвано облегчить жизнь людей.

Ведь если вы укрепляете оборонное ведомство – это нужно вам самим, независимо от того, когда вы будете членом НАТО, независимо от того, есть ли у вас ПДЧ.

В то же время эти реформы приближают вас и к получению ПДЧ, и к членству.

– Но если мы сейчас снова подадим заявку – неужели это как-то повредит процессу?

– Нет, но зачем? Нет сомнений, что Украина стремится к членству, но сейчас ни вопроса вашего вступления в НАТО, ни вопроса ПДЧ нет в фокусе внимания. Внимание как Альянса, так и государств-членов, а также Украины сейчас должно быть сконцентрировано не на дате получения ПДЧ, а на обеспечении того, чтобы Украина соответствовала стандартам НАТО. Именно это – самый быстрый путь к тому, чтобы укрепить ваши институты и получить членство.

– Давайте внесем ясность: в любом случае этап ПДЧ должен быть на нашем пути к членству, верно?

– Да, ПДЧ – это неотъемлемая часть пути для тех, кто становится членом.

Но (не имея ПДЧ. – ЕП) у Украины все равно есть ряд инструментов. У вас есть Комиссия Украина-НАТО, есть Годовая национальная программа, есть Комплексный пакет помощи. У вас уже есть достаточно содержательных вещей, необходимых для получения ПДЧ.

Но я еще раз подтвержу, ПДЧ действительно является обязательной частью процесса получения членства.


– В правительстве утверждают, что новая Годовая национальная программа (ГНП) сделана по примеру ПДЧ других стран, повторяет их структуру и элементы. Правда ли это?

– Правда то, что активности, которые вы и мы осуществляем в Украине сегодня – ГНП, Комплексный пакет помощи, различные активности, программы поддержки реформ, обновление институтов безопасности и т.д. – многие из них очень полезны для подготовки Украины к членству. И действительно, у многих государств, которые теперь стали членами Альянса, эти элементы были включены в их ПДЧ. Это правда.

Однако я считаю, что сейчас надо фокусироваться не так на этих формальностях, как на реальности. А реальность состоит в том, что улучшение, усиление институтов безопасности по стандартам НАТО, увеличение совместимости Украинских вооруженных сил, то есть их способности действовать вместе с силами НАТО – это суть того процесса, когда государство идет к членству.

А называется ли это "ПДЧ", или же оформлено в виде других форматов и программ – это уже не так важно.

– Так когда нам стоит снова подавать заявку на ПДЧ, чтобы это было эффективно? При каких условиях?

– Я не буду спекулировать относительно даты. Это решать Украине.

Но мы все и так знаем, что вы хотели бы быть членом! Как вопрос это не стоит – никто в НАТО не сомневается, что вы хотите быть в Альянсе, что большинство населения этого хочет, что есть политическая воля. Ваши политические институты уже высказались о том, что они хотели бы видеть Украину полноправным членом Альянса.

Так что проблемой (на пути к членству. – ЕП) не является соблюдение формальностей, проблемой является реальность. И когда будет политическая воля (со стороны членов Альянса. – ЕП), когда Украина будет отвечать стандартам, когда будет политическое согласие – то никаких сомнений, что и формальности будут решены.

– Вы уверены, что страны-члены в конце концов действительно согласятся на вступление Украины?

– Мы увидели, что все государства-члены вновь и вновь подтверждают решение, принятое на Бухарестском саммите 2008 года.

Я тогда, в 2008-м, был премьер-министром Норвегии, и я прекрасно помню тогдашние обсуждения. Мы тогда договорились, что Украина станет членом НАТО – хотя и не определили время, когда это произойдет. Этот подход действует до сих пор, мы поддерживаем это решение.

Да, не секрет, что в Альянсе есть разные мнения относительно членства Украины, но то решение поддерживаем мы все.

Абсолютно все члены НАТО поддерживают усилия, которые помогают Украине двигаться к членству, но пока никто не может сказать, когда вы будете готовы.
 
 
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Перед приездом в Киев Североатлантического совета – послов всех государств-членов НАТО во главе с генсеком Йенсом Столтенбергом – украинская власть и оппозиция...
 
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