Евро подорожал на Br0,0018 до Br2,2916 за 1 евро (31 октября - Br2,2898 за 1 евро).
Курс российского рубля снизился на Br0,0051 и составляет Br3,2094 за 100 российских рублей (31 октября -Br3,2145).
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Доллар и евро на торгах 1 ноября подорожали, российский рубль подешевел
01.11.2019 15:20 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Евро подорожал на Br0,0018 до Br2,2916 за 1 евро (31 октября - Br2,2898 за 1 евро).
Курс российского рубля снизился на Br0,0051 и составляет Br3,2094 за 100 российских рублей (31 октября -Br3,2145).
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