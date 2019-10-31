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Доллар и евро на торгах 1 ноября подорожали, российский рубль подешевел

01.11.2019 15:20 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Доллар и евро на торгах 1 ноября подорожали, российский рубль подешевел
БЕЛТА

Доллар и евро на торгах 1 ноября подорожали, российский рубль подешевел Какой круче. Каким был бы сегодня курс советского рубля к белорусскому?
Доллар стал дороже на Br0,0022 и стоит Br2,0539 за $1 (на торгах 31 октября - Br2,0517 за $1).

Евро подорожал на Br0,0018 до Br2,2916 за 1 евро (31 октября - Br2,2898 за 1 евро).

Курс российского рубля снизился на Br0,0051 и составляет Br3,2094 за 100 российских рублей (31 октября -Br3,2145).

 
 
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