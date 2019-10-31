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Блогер и футболист Евгений Савин подписал контракт с дзержинским «Арсеналом»

01.11.2019 15:30 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Популярный российский блогер и бывший профессиональный футболист Евгений Савин (Красава) подписал контракт с дзержинским «Арсеналом», который выступает в третьем по силе дивизионе чемпионата Беларуси.

Сейчас Евгений Савин делает фильм для своего блога про Александра Глеба. В «Арсенале» выступает его брат Вячеслав.

Савин до этого выступал за ряд российских клубов: «Ротор», «Локомотив», «Томь», «Анжи», «Химки», «Амкар», «Крылья Советов», «Урал», «Арсенал», «Луч-Энергию» и «Тюмень».

Вызывался в молодежную сборную России.

 
 
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Популярный российский блоггер и бывший профессиональный футболист Евгений Савин (Красава) подписал контракт с дзержинским «Арсеналом», который выступает в...
 
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