|
Блогер и футболист Евгений Савин подписал контракт с дзержинским «Арсеналом»
Источник материала: Tut.by
Популярный российский блогер и бывший профессиональный футболист Евгений Савин (Красава) подписал контракт с дзержинским «Арсеналом», который выступает в третьем по силе дивизионе чемпионата Беларуси.
Сейчас Евгений Савин делает фильм для своего блога про Александра Глеба. В «Арсенале» выступает его брат Вячеслав.
Савин до этого выступал за ряд российских клубов: «Ротор», «Локомотив», «Томь», «Анжи», «Химки», «Амкар», «Крылья Советов», «Урал», «Арсенал», «Луч-Энергию» и «Тюмень».
Вызывался в молодежную сборную России.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Популярный российский блоггер и бывший профессиональный футболист Евгений Савин (Красава) подписал контракт с дзержинским «Арсеналом», который выступает в...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)