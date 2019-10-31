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В начале ноября у белорусов будет четыре выходных подряд

01.11.2019 — Разное | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

Хоть ноябрь и не самый удачный месяц для продолжительного отдыха (холодно, ветер и дождь), но 4 выходных подряд еще никому не помешали.

Белорусы с 7 по 10 ноября смогут быть свободны от работы. Правда, переносы все равно будут. Согласно постановлению, которое приняло правительство, рабочий день 8 ноября переносится на субботу, 16 ноября. А выходные будут 7 ноября (День Октябрьской революции), 8, 9 и 10-го.

Организации, которые имеют свою специфику работы, в праве устанавливать переносы иначе.

К слову, следующие выходные в будние дни ожидаются только в январе, в новогоднее время. Так, работать мы будем 30 и 31 декабря, а отдыхать — в среду и четверг, 1 и 2 января соответственно.

 
 
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Хоть ноябрь и не самый удачный месяц для продолжительного отдыха (холодно, ветер и дождь), но 4 выходных подряд еще никому не помешали. ...
 
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