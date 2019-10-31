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Международный шахматный фестиваль «Черная пешка» стартовал в Бресте

01.11.2019 15:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

На шахматном фестивале в Бресте сразятся более тысячи человек из 18 стран.

Международный шахматный фестиваль «Черная пешка» стартовал в Бресте

За клетчатой доской – обаятельная и улыбчивая украинка Мария Музычук. Ее противница не столь эмоциональна: белорусский шахматный робот Анастасия без лишних сантиментов приступает к игре с чемпионкой мира 2015 года. Партию, которая развивается под пристальным вниманием журналистов и болельщиков, комментирует известный шахматист Гарри Ризон.

Этим необычным блицем в Бресте открывается трехдневный Международный фестиваль «Черная пешка», благодаря которому наш город уже третий год подряд имеет полное право называться шахматной столицей.

Международный шахматный фестиваль «Черная пешка» стартовал в Бресте

– Когда возникла идея проведения шахматного фестиваля, мы, конечно, предполагали большой интерес брестской аудитории к этому событию, но такого масштаба не могли предвидеть даже в самых оптимистичных планах, – поделился с журналистами «за кулисами» мероприятия мэр Бреста Александр Рогачук.

Говоря о «Черной пешке» председатель горисполкома вспомнил и другой шахматный фестиваль, который также проходит в Бресте, – Международный Кубок Анатолия Карпова.

– Это замечательно, что один фестиваль носит более массовый характер, а другой – более клубный и элитарный. Они хоть и проходят в абсолютно разных ипостасях, но цель у них одна – популяризация шахмат как очень занимательной, красивой и древней игры, – подчеркнул мэр.

Международный шахматный фестиваль «Черная пешка» стартовал в Бресте

О большой роли «Черной пешки», особенно в преддверии Всемирной шахматной олимпиады, которая пройдет в Минске в 2022 году, говорила на открытии фестиваля и его директор Катерина Таберко.

– По сравнению с предыдущим, нынешний фестиваль заметно вырос: не только количественно, но и качественно, – отметила Катерина. – Сегодня в нем принимают участие гораздо больше гроссмейстеров и мастеров ФИДЕ. Из детского мероприятия «Черная пешка» постепенно превращается в настоящие шахматные соревнования, но при этом сохраняет развлекательную программу для малышей.

В фестивальной афише нынче – 23 турнира. Помимо классических шахмат, рапида и блица, участники также померяются силами и во множестве «неформатных» соревнованиях: шведках, поддавках, шашках, шахматах наощупь, чапаеве, игре «камень-ножницы-бумага», «гляделках». Кроме того, на фестивале пройдут турниры по спидкубингу и армрестлингу, выставка шахмат, рисунков и фото, художественные мастер-классы и викторины, шахматный карнавал и многое другое.

Международный шахматный фестиваль «Черная пешка» стартовал в Бресте

О масштабе «Черной пешки» лучше всего говорят цифры, которые озвучила Катерина Таберко: в этом году на фестивале сыграют более 15 тысяч партий 1182 шахматиста. Самому младшему игроку, который участвует в соревнованиях, – всего четыре года, а самый опытный старше его на 80 лет. Судить игроков будет международное жюри в составе 50 человек.

Увеличилась нынче и география мероприятия – 18 стран, самые дальние из которых – это Иордания, Китай и Аргентина.

– «Черная пешка» из года в год расширяет границы, и в этом году на фестивальной карте снова появились новые страны: США, Словакия и Чехия, – сообщила Катерина Таберко.

Звездная гостья фестиваля украинка Мария Музычук тоже впервые приехала в Брест на «Черную пешку». Перед поединком девушка не скрывала волнения: блиц с роботом для нее, с двух лет занимающейся шахматами, – в новинку.

– Раньше я играла только с компьютером, – призналась гроссмейстер перед игрой. – Но, конечно, мне самой очень интересно проверить свои возможности и потренироваться. Ведь главное преимущество «техники» в том, что она редко ошибается в отличие от человека.

Международный шахматный фестиваль «Черная пешка» стартовал в Бресте

И все-таки в этот день триумф остался за Марией, которая играла белыми фигурами. Ей удалось победить робота по времени, хотя в начале блица преимущество было на стороне искусственного интеллекта.

– Это был интересный опыт, который бы хотелось повторить еще раз, – поделилась своими впечатлениями от игры Мария. – Идея создания такого робота заслуживает большого уважения: есть большая вероятность того, что он поможет молодому поколению быстрее прогрессировать в шахматах.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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  На шахматном фестивале в Бресте сразятся более тысячи человек из 18 стран. За клетчатой доской – обаятельная и улыбчивая украинка Мария Музычук. Ее противница не...
 
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