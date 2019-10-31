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В Молодечно во время движения загорелся автобус с пассажирами

01.11.2019 15:40 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Молодечно 31 октября загорелся маршрутный автобус. Водитель вынужден был остановиться и высадить пассажиров, пишет МЛЫН.BY.

Официальный представитель Минского областного управления МЧС Анастасия Швайбович рассказала изданию, что помощь спасателей не потребовалась, водитель автобуса самостоятельно справился с огнем.

— Возгорание в салоне автобуса произошло около 07.40 во время поворота с улицы Криничной на улицу Великий Гостинец. Салон наполнился дымом. Водитель остановился, высадил пассажиров и при помощи огнетушителя потушил возгорание, которое произошло в печке автобуса. Люди не пострадали, — сообщил представитель ГАИ Виталий Лужинский.

 
 
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Помощь спасателей не потребовалась, водитель автобуса самостоятельно справился с огнем.
 
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Полесская правда
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Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Герой працы
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Вороновская газета
Полымя
Единство
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