В Молодечно во время движения загорелся автобус с пассажирами

Источник материала: Tut.by

В Молодечно 31 октября загорелся маршрутный автобус. Водитель вынужден был остановиться и высадить пассажиров, пишет МЛЫН.BY .

Официальный представитель Минского областного управления МЧС Анастасия Швайбович рассказала изданию, что помощь спасателей не потребовалась, водитель автобуса самостоятельно справился с огнем.

— Возгорание в салоне автобуса произошло около 07.40 во время поворота с улицы Криничной на улицу Великий Гостинец. Салон наполнился дымом. Водитель остановился, высадил пассажиров и при помощи огнетушителя потушил возгорание, которое произошло в печке автобуса. Люди не пострадали, — сообщил представитель ГАИ Виталий Лужинский.