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Названа неожиданная польза холестерина

01.11.2019 15:39 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Специалисты из Лундского университета (Швеция) вместе с коллегами из Университета Шарджи (ОАЭ) выявили рецептор, отвечающий за выработку инсулина — для его работы необходим холестерин. Об этом сообщается в статье в научном журнале Molecular and Cellular Endocrinology.


Фото: pixabay.com

Инсулин — это гормон, который образуется в поджелудочной железе человека и влияет на уровень сахара в крови. В своем исследовании, которое велось на бета-клетках поджелудочной железы мышей и умерших людей, ученые обнаружили: в «высвобождении» инсулина принимает участие рецептор (GPR183), расположенный на поверхности бета-клеток.

Этот рецептор активируется, когда связывается с одним из вырабатываемых печенью метаболитов холестерина. Проще говоря: если ученые научатся искусственным образом задействовать этот рецептор, это поможет создать лекарство, стимулирующее выработку инсулина у людей с низким уровнем холестерина.

Кроме того, выяснилось: «управление» рецептором помогло бы бороться с чувством голода и, как следствие, лишним весом. «Если у человека высокий уровень холестерина, то вырабатывается этот метаболит. Следствие — повышенное выделение инсулина. Это приводит к появлению голода и увеличению веса», — отметили специалисты.

 
 
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Инсулин - это гормон, который образуется в поджелудочной железе человека и влияет на уровень сахара в крови.
 
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