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В Минске начался «Лiстапад». На фестивале покажут 154 фильма

01.11.2019 15:40 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

В Минске начался «Лiстапад». На фестивале покажут 154 фильма

фото: belnovosti.by

XXVI Минский международный кинофестиваль "Лістапад" пройдет с 1 по 8 ноября под слоганом "К радости".

Показ фильмов – всего их  запланировано – пройдет в 6 кинотеатрах, передает БЕЛТА.

Программный директор фестиваля Игорь Сукманов пообещал «удивлять кино и авторами. География стран-участников в этом году широкая - Россия, Украина, Иран, Китай, Чили, Грузия. «Практически охвачен весь мир", - уточнил Сукманов.

Новости мероприятия и расписание можно узнать на официальном сайте "Лiстапада"/ 

 
 
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XXVI Минский международный кинофестиваль "Лістапад" пройдет с 1 по 8 ноября под слоганом "К радости".
 
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Герой працы
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