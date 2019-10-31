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В Минске начался «Лiстапад». На фестивале покажут 154 фильма
01.11.2019 15:40 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: belnovosti.by
XXVI Минский международный кинофестиваль "Лістапад" пройдет с 1 по 8 ноября под слоганом "К радости".
Показ фильмов – всего их запланировано – пройдет в 6 кинотеатрах, передает
Программный директор фестиваля Игорь Сукманов пообещал «удивлять кино и авторами. География стран-участников в этом году широкая - Россия, Украина, Иран, Китай, Чили, Грузия. «Практически охвачен весь мир", - уточнил Сукманов.
Новости мероприятия и расписание можно узнать на официальном сайте "Лiстапада"/
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XXVI Минский международный кинофестиваль "Лістапад" пройдет с 1 по 8 ноября под слоганом "К радости".
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