В Минске начался «Лiстапад». На фестивале покажут 154 фильма

Источник материала: Ежедневник



фото: belnovosti.by

XXVI Минский международный кинофестиваль "Лістапад" пройдет с 1 по 8 ноября под слоганом "К радости".

Показ фильмов – всего их запланировано – пройдет в 6 кинотеатрах, передает БЕЛТА .

Программный директор фестиваля Игорь Сукманов пообещал «удивлять кино и авторами. География стран-участников в этом году широкая - Россия, Украина, Иран, Китай, Чили, Грузия. «Практически охвачен весь мир", - уточнил Сукманов.

Новости мероприятия и расписание можно узнать на официальном сайте "Лiстапада"/