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Ракету с ядерной боеголовкой загружают в шахту - уникальные кадры

01.11.2019 15:58 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Новейшая межконтинентальная баллистическая ракета комплекса «Ярс» загружена в шахтную пусковую установку в Калужской области с помощью специального транспортно-загрузочного агрегата. Уникальные кадры операции опубликовало Министерство обороны России, пишет ТАСС.

«В Калужской области продолжается перевооружение первого в Вооруженных силах РФ соединения, которое переоснащается на ракетный комплекс „Ярс“ стационарного базирования <…> Новейшая твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета „Ярс“ загружается в шахтную пусковую установку со специального транспортно-загрузочного агрегата, доставившего ее на позицию», — пояснили в министерстве.

Отмечается, что вся операция по транспортировке и загрузке ракеты заняла несколько часов.

PC-24 «Ярс» — российский стратегический ракетный комплекс с твердотопливной межконтинентальной баллистической ракетой мобильного и шахтного базирования с разделяющейся головной частью. Разработан Московским институтом теплотехники под руководством академика РАН Юрия Соломонова. Является модификацией ракеты комплекса «Тополь-М».

 
 
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Ракета «Ярс» - модификация знаменитого «Тополь-М».
 
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