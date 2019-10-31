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Лявон Вольский опубликовал остросоциальный клип. Он о том, что зима в Беларуси растянулась на 25 лет
Источник материала: Tut.by
Белорусский музыкант Лявон Вольский выпустил клип на песню «Зима». Режиссер презентует ролик так: это видео о том, что такое настоящая зима в стране, где весна не наступает уже 25 лет.
Сам Вольский
— Она создала очень конкретные и точные образы. То, что отражено в клипе, — как ни странно, наше привычное тление жизни, то, что мы научились тщательно не замечать. Это настоящая зима в «стране светлого завтра», зима, которая растянулась на десятилетия.
Сама режиссер говорит о клипе так.
— Знакомая горечь зимы в стране, где весна не наступает уже двадцать пять лет.
Вольский едет в тур по Беларуси.
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Лявон Вольский опубликовал остросоциальный клип. Он о том, что зима в Беларуси растянулась на 25 лет
Белорусский музыкант Лявон Вольский выпустил клип на песню «Зима». Режиссер презентует ролик так: это видео о том, что такое настоящая зима в стране, где весна не...
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