Лявон Вольский опубликовал остросоциальный клип. Он о том, что зима в Беларуси растянулась на 25 лет

Источник материала: Tut.by

Белорусский музыкант Лявон Вольский выпустил клип на песню «Зима». Режиссер презентует ролик так: это видео о том, что такое настоящая зима в стране, где весна не наступает уже 25 лет.

Сам Вольский написал , что клип от режиссера Светланы Козловской стал для него неожиданностью.

— Она создала очень конкретные и точные образы. То, что отражено в клипе, — как ни странно, наше привычное тление жизни, то, что мы научились тщательно не замечать. Это настоящая зима в «стране светлого завтра», зима, которая растянулась на десятилетия.

Сама режиссер говорит о клипе так.

— Знакомая горечь зимы в стране, где весна не наступает уже двадцать пять лет.

Все меньше действуем, меньше говорим, меньше спорим — страшно терять остаток тепла и ума. Усвоили, что Дед Мороз не уйдет, «вы сами все понимаете», и послушно водим хороводы.

Вольский едет в тур по Беларуси. 2 ноября — Могилев , 3 ноября — Витебск, 7 ноября — Молодечно, 8 ноября — Барановичи, 9 ноября — Слоним, 23 ноября — Брест, 30 ноября — Гродно, 6 декабря — Солигорск. Список городов будет дополняться.

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